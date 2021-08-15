تعرف على البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

علمت «المال» من مصادر مطلعة داخل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن البنوك الممولة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% هي ذاتها المصارف المشاركة في المبادرات السابقة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

أعلن البنك المركزى المصري بمنتصف الشهر الماضي، رسميًا إطلاق مبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات طويلة الأجل.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصرى الجنسية، كما تتيح استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل من الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية، على أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وبحسب الموقع الرسمي للصندوق الاجتماعي تبين أن 19 بنكًا مشاركين في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%، لتستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال عبر التقرير التالي قائمة البنوك المشاركة وهي:

البنك الأهلي المصري

البنك التجاري الدولي

بنك القاهرة

بنك مصر

البنك العربي الأفريقي الدولي

البنك العقاري المصري العربي

البنك المصري الخليجي

بنك الاتحاد الوطني

بنك الاستثمار العربي

بنك التعمير والإسكان

بنك التنمية الصناعية

بنك الشركة المصرفية العربية SAIB

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بنك الكويت الوطني

بنك ناصر الاجتماعي

بنك المصرف المتحد

بنك بلوم

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك كريدي أجريكول

وأتاحت مبادرة التمويل العقارى الجديدة، للعملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها، والتى تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، إمكانية تعديل سعر العائد المطبق، ليصبح 3% متناقصًا منذ طلب العميل، بدلًا من 8% متناقصا، ومدة القرض -وفقًا لرغبته- لتصل إلى 30 عامًا بحد أقصى.

ونصت المبادرة على أنه يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بمحدودى الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وفيما يخص متوسطى الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة التى يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، وأنه فى حال زيادة سعر الوحدات على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.