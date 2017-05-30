تعرف على البرنامج الثقافى لمعرض فيصل للكتاب

على راشد
تفتتح فعاليات الدورة السادسة لمعرض فيصل الرمضانى يوم الأحد المقبل، ويضم المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والفنية وهى كالتالى:
اليوم
9 م – 1 ص
ورش الأطفـال
9.00- 9.30 م
عروض سينمائية
9.30 – 11 م
الندوات الفكريـة
والأمسيات الشعريـة
11.00م – 1.00 ص
الاحتفاليات الفنيــة
الأحد
9
رمضان 1438
4 يونيه 2017
ورشة رسم “مصر فى عيوننا”
ورشة تلوين
فزورة صغنتوتة، وجايزة مظبوطة”
ورشة خزف
(المركز القومى للطفل)
سحارة الفنون (ورشة مع المواهب)
ورشة “لعب عيال”
احكي لطفلك مع الأستاذة الباحثة عزة البطران
الافتتــــــــــــاح
فرقة سوهاج للفنون الشعبية
(هيئة قصور الثقافة)
الإثنين
10
رمضان 1438
5 يونيه 2017
ورشة رسم “رمضان جانا”
فزورة صغنتوتة، وجايزة مظبوطة”
ورشة تعليم اللغة الهيروغليفية
ورشة سبح رمضان
(الهيئة العامة لقصور الثقافة)
ورشة حواديت ملونة (رسوم الحكايات)
رسمة وحدوتة مع الكاتبة المبدعة عفت بركات
دولاب الحواديت (ورشة حكايات)+ احكى لطفلك مع الكاتب
مصطفى غنايم
ذاكرة الجيش
“أكتوبر
إرادة مصرية”
ذكرى العاشر من رمضان والتحديات الراهنة
المشاركون:
د. جمال زهران – لواء
محمود متولى
لواء طارق المهدى
تقديم : د.خلف الميرى
المنشد حسام صقر
(صندوق التنمية
الثقافية
الثلاثاء
11
رمضان 1438
6
يونيه 2017
ورشة اورجمى
ورشة حرف ولون
فزورة صغنتوتة، وجايزة مظبوطة”
فرقة أجيال للعرائس
(الهيئة العامة لقصور الثقافة)
ورشة ميدليات خرز
(الهيئة العامة لقصور الثقافة)
حرف ورسمة
(ورشة تعليم الأطفال الحروف والكلمات بالرسوم)
غني لطفلك مع فريق إيزيس (عصام مهران، أولاد ماما نونة، الإعلامية نور
الصباح أحمد، سميرة الإسريجي، زهرة مصطفى، الملحن هاني رجب)
(العرض على مسرح الطفل بالمعرض)
كرتون أطفال
من الحفظ إلى الإبداع
التعليم وتنمية القدرات
العقلية للأطفال
المشاركون:
د.كمال مغيث – د. مصطفى رجب –
د. طلعت عبد الحميد
تقديم : مصطفى
غنايم
فرقة السباعية
للإنشاد الدينى
(هيئة قصور الثقافة)
الأربعاء
12
رمضان 1438
7 يونيه 2017
ورشة حلي
فزورة صغنتوتة، وجايزة مظبوطة”
ورشة حكى
حلقة نقاش ثقافية
(الهيئة العامة لقصور الثقافة)
عرض لفرقة المسرح للأطفال
(المركز القومى لثقافة الطفل)
عربية الحواديت مع الكاتب هيثم عبد ربه السيد + ورشة لعب
عيال مع الباحث أحمد مصطفى
ورشة لعب عيال مع أحمد مصطفى
حصالة العلوم مع الدكتورة إيمان البطران
ذاكرة معرض
الكتاب
ندوة
“بيت العائلة المصرية”
المشاركون:
نيافة الأنبا إرميا
الأسقف العام رئيس المركز الثقافى
القبطى الارثوذكسى
أ.د محيي الدين عفيفى
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية
أ.د مسعد عويس
مقرر لجنة الشباب
تقديم : أ.د طارق منصور
منسق بيت
العائلة المصرية
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