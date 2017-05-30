تعرف على البرنامج الثقافى لمعرض فيصل للكتاب

الثلاثاء 11

رمضان 1438 6

يونيه 2017

ورشة اورجمى ورشة حرف ولون فزورة صغنتوتة، وجايزة مظبوطة” فرقة أجيال للعرائس (الهيئة العامة لقصور الثقافة) ورشة ميدليات خرز (الهيئة العامة لقصور الثقافة) حرف ورسمة (ورشة تعليم الأطفال الحروف والكلمات بالرسوم) غني لطفلك مع فريق إيزيس (عصام مهران، أولاد ماما نونة، الإعلامية نور

الصباح أحمد، سميرة الإسريجي، زهرة مصطفى، الملحن هاني رجب) (العرض على مسرح الطفل بالمعرض)

كرتون أطفال

من الحفظ إلى الإبداع التعليم وتنمية القدرات

العقلية للأطفال المشاركون: د.كمال مغيث – د. مصطفى رجب – د. طلعت عبد الحميد تقديم : مصطفى

غنايم