تعرف على الاشتراطات العامة لحجز وحدات مشروع «داره» بـ 9 محافظات

أعلن صندوق التنمية الحضارية عن فتح باب الحجز لوحدات مشروع “داره” اليوم الأحد 18 ديسمبر، وذلك من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، حيث تمت إتاحة كراسات الشروط الخاصة بكل محافظة تتواجد بها عددا من الوحدات السكنية.

ووضع الصندوق مجموعة من الاشتراطات العامة للحجز وهي:

1-أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم لشخص بصفته ولي طبيعي على قاصر أو وصي عليه بموجب قرار وصاية، ويجوز للأشخاص الاعتبارية التقدم لحجز الوحدات وذلك بشرط استخدام الوحدة أو الوحدات التي تخصص لهم في الغرض المخصصة من أجله.

2-يقر المتقدم للحجز بأنه عاين الوحدة المتقدم على حجزها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبل شرائها على الحالة والوصف الراهن للطرح.

3-يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان ومتتمان لأحكامه.

4-الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق لوائح الصندوق المعمول بها بهذا الشأن مع حق الصندوق في فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، فتحديد الأسعار جاء وفقا للاستخدام السكني فقط، ويكون التغيير فقط في حالة موافقة الصندوق وسداد فرص سعر تغيير النشاط، ومواجهة جهة الإدارة المختصة طبقاً للقواعد المطبقة لديهم في هذا الشأن.

5-لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في التقسيم الداخلي للوحدة أو تغيير أماكن الحمامات أو المطباخ والتي يتم توصيل المرافق إليها من الخارج والمحددة بالرسومات الهندسية للوحدة إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الصندوق والجهات الإدارية المختصة، وبما لا يخل بالسلامة الإنشائية للمنشأة أو للأخرين، كما لا يجوز تعديل لون الطلاء أو إجراء أي تعديل للواجهات الخارجية أو الشرفات بما يشوه المظهر العام للمشروع.

6-يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز وسداد مقدم الحجز بمثابة الموافقة النهائية على الشروط.

7-يقر المتقدم للحجز بصحة عنوان المثبت باستمارة التقدم للحجز وتعتبر الخطابات والمراسلات من جانب صندوق التنمية الحضرية على هذا العنوان وكذا المراسلات من بنك التعمير والإسكان.

8-لكل وحدة سكنية حصة شائعة في الأرض المنشأ عليها العقاري الكائن به الوحدة فقط بنسبة مساحة هذه الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

9-بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على مساحات خضراء بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك المساحات بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالصندوق في هذا الشأن

10-مساحة الوحدة الموضحة بالجداول المرفقة بالكراسة محملة بمنافع وخدمات من المساحة الإجمالية للعقار، ومحتسبة من الحدود الخارجية شاملة البلكونات والحوائط.

11-الأسطح وغرف الخدمات بجميع العمارات المنشأة بالمشروع مملوكة ملكية خاصة لصندوق التنمية الحضارية، وللصندوق الحق وحده للانتفاع بهما واستغلالهما والتصرف فيهما بأي وجه من أوجه التصرف.

وأطلق مشروع “داره” ضمن المبادرة الرئاسية لخلق مجتمع مصري أفضل، فهو عبارة عن تشييد نحو 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات بالجمهورين، لتوفر نمط راق لمعيشة المواطنين.

وتتوزع الوحدات السكنية في 9 محافظات وهي الدقهلية والمنوفية، الفيوم، كفر الشيخ، المنيا، دمياط، سوهاج، قنا، السويس.