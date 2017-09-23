تعرف على الاتهام الذي يلاحق فرقة مسرح مصر

نجوى عبد العزيزأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمد مصطفى سليمان، كاتب وباحث في الأديان، ضد فرقة "مسرح مصر" يتهمهم فيه بإزدراء الدين الإسلامي. وأوضح مقدم البلاغ، أن ذلك جاء في إحدى حلقات الفرقة التي عرفت وانتشرت تحت عنوان "كفار

نجوى عبد العزيز

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمد مصطفى سليمان، كاتب وباحث في الأديان، ضد فرقة “مسرح مصر” يتهمهم فيه بإزدراء الدين الإسلامي.

وأوضح مقدم البلاغ، أن ذلك جاء في إحدى حلقات الفرقة التي عرفت وانتشرت تحت عنوان “كفار قريش والعنتيل” وغيرها من العناوين على شبكة الإنترنت، مطالبا بمعاقبتهم.

وكلف كلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، بالتحقيق في البلاغ وما تضمنه من وقائع ومستندات مرفقة عبارة عن مقاطع فيديو للفرقة المشكو في حقها.

وذكر البلاغ ، أن المشكو في حقهم، قاموا من خلال فيديو انتشر علي موقع “اليوتيوب” و”الفيس بوك”، وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي، بتمثيل مشهد يظهر بعضهم على هيئة الكفار، وأحدهم على هيئة شخص أسلم في صدر الإسلام، وتحديدا فى عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة رضى الله عنهم، ومدة الفيديو حوالى دقيقتين.

ولم يصدر تعليق من فرقة مسرح مصر على الاتهام.

