تعرف على الإعفاءات الجمركية لصادرات السيارات والمكونات المصرية لـميركسور

أحمد شوقي
تركزت معظم صادرات قطاع السيارات ومكوناتها من مصر بالشريحة الجمركية D التي تتمتع بنسبة إعفاءات جمركية بواقع 10% سنويًا؛ وفق اتفاق التجارة الحرة الموقع مع تجمع دول “ميركسور” التي تشمل: البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.
ووفق هذا التصنيف فإن الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لهذه الشريحة سيتم بعد مرور 10 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية أي خلال 2026 حيث بدأ نفاذها نهاية 2017.
وقد تم تخفيض الشريحة الأولى من الرسوم الجمركية نهاية العام الماضي مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ لتصل الرسوم التي يتم تحصيلها إلى 90% من الرسوم المستحقة.
ورغم ذلك؛ يمكن العثور على بعض السلع التي تم تحريرها تمامًا من الرسوم الجمركية المستحقة عليها مثل شاحنات نقل النفط ومولدات الغاز لتضخيم الوسائد الهوائية أو تفعيل جرارات حزام الأمان وأنظمة النفخ. وتنتمي هذه السلع للشريحة الأولى A والتي تم إعفاؤها تمامًا بمجرد نفاذ الاتفاقية.
ويوضح الجدول التالي قائمة بأهم هذه السلع ضمن الشريحتين A وD.
منتجات ضمن الشريحة الجمركية A والتي تمتعت بإعفاء كامل
شاحنات نقل النفط
وسائد هوائية
مولدات الغاز لتضخيم الوسائد الهوائية أو تفعيل جرارات حزام الأمان
أنظمة النفخ
أجهزة التحكم بالسرعة والمكابح والمقابض والتوجيه وصندوق السرعات سواء كانت المعدات الأصلية أو تعديلاتها من النوع الذي يستخدمه المعوقون
منتجات ضمن الشريحة الجمركية D والتي تتمتع بإعفاء جمركي 10% سنويًا (إعفاء كامل خلال 10 سنوات)
جرارات أنصاف المقطورات
حافلات التروللي Trolleybuses
السيارات المصممة خصيصًا لرحلات التزحلق على الجليد وسيارات الجولف والسيارات الشبيهة
السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1000 سي سي
السيارات التي لا تتجاوز سعتها الاستيعابية 6 أفراد بينهم السائق
الشاسيهات المزودة بمحركات وكبائن
الشاسهات المزودة بالهيكل
سيارات مكافحة الحريق
شاحنات خلط الخرسانة
أحزمة الأمان
فلتر الردياتير Radiator cowlings
الأبواب
لوحات
أنظمة التعليق وأجزاؤها بما في ذلك امتصاص الصدمات
الردياتير ومكوناته
كاتم الصوت وأنابيب العادم ومكوناتها
المقابض ومكوناتها
عجلات القيادة
أعمدة التوجيه
صناديق التوجيه
الوسائد الهوائية
الدراجات النارية التي لا تتعدى سعتها 125 سي سي
الدراجات النارية التي تتعدى سعتها 125 سي سي
الدراجات النارية المزودة بمحرك احتراق داخلي متبادل سعة الاسطوانية 250- 500 سي سي
الدراجات النارية المزودة بمحرك احتراق داخلي متبادل سعة الاسطوانية 500- 800 سي سي
الدراجات النارية المزودة بمحرك احتراق داخلي متبادل سعة الاسطوانية تتجاوز 800 سي سي
الدراجات
الهياكل والرافعات الشوكية، ومكوناتهما
محاور (بخلاف محاور الكبح ومكابح المحور)
عجلة الدعائم/ سبوكتات free-wheel sprocket-wheels
محور الفرامل
المقطورات وأنصاف المقطورات لسيارات السكن والمعسكرات
شاسيهات المقطورات وأنصاف المقطورات