تعرف على الإعفاءات الجمركية لصادرات السيارات والمكونات المصرية لـميركسور

أحمد شوقيتركزت معظم صادرات قطاع السيارات ومكوناتها من مصر بالشريحة الجمركية D التي تتمتع بنسبة إعفاءات جمركية بواقع 10% سنويًا؛ وفق اتفاق التجارة الحرة الموقع مع تجمع دول "ميركسور" التي تشمل: البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.ووفق هذا التصنيف فإن الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لهذه

أحمد شوقي

تركزت معظم صادرات قطاع السيارات ومكوناتها من مصر بالشريحة الجمركية D التي تتمتع بنسبة إعفاءات جمركية بواقع 10% سنويًا؛ وفق اتفاق التجارة الحرة الموقع مع تجمع دول “ميركسور” التي تشمل: البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

ووفق هذا التصنيف فإن الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لهذه الشريحة سيتم بعد مرور 10 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية أي خلال 2026 حيث بدأ نفاذها نهاية 2017.

وقد تم تخفيض الشريحة الأولى من الرسوم الجمركية نهاية العام الماضي مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ لتصل الرسوم التي يتم تحصيلها إلى 90% من الرسوم المستحقة.

ورغم ذلك؛ يمكن العثور على بعض السلع التي تم تحريرها تمامًا من الرسوم الجمركية المستحقة عليها مثل شاحنات نقل النفط ومولدات الغاز لتضخيم الوسائد الهوائية أو تفعيل جرارات حزام الأمان وأنظمة النفخ. وتنتمي هذه السلع للشريحة الأولى A والتي تم إعفاؤها تمامًا بمجرد نفاذ الاتفاقية.

ويوضح الجدول التالي قائمة بأهم هذه السلع ضمن الشريحتين A وD.



