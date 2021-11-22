تعرف على الإجراءات العاجلة التي اتبعتها الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ(صور)

الشريف يكلف بالإسراع في أعمال تصريف تراكمات الأمطار بشارع النقل والهندسة.. وجميع المناطق التي شهدت تجمعات أمطار غير متوقعة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن المدينة تعرضت منذ الصباح الباكر لتغيرات مناخية مفاجئة وموجة من الأمطار الغزيرة المتواصلة غير المتوقعة والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة المرورية وتجمع تراكمات مياه كبيرة وخاصة ببعض المناطق المنخفضة عن مستوى سطح الأرض.

وكشف محافظ الإسكندرية عن الإجراءات العاجلة والفورية التي تم إتخاذها للتعامل مع تعرض المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ غير المتوقعة، والتي جاء على رأسها:

_رفع حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية.

_التنسيق مع كافة المديريات الخدمية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة كلا في موقعه.

_توجيه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني كلاً في نطاقه لمتابعة السيطرة على الوضع ورصد حالة الشارع أول بأول.

_تعطيل الدراسة اليوم الأثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون).

_التوجيه بعدم إنصراف المعلمين بالمدارس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة الطلاب مع السماح لمن يرغب من أولياء الأمور في إصطحاب أبنائهم قبل انتهاء اليوم الدارسي.

_نشرات توعية بالصفحة الرسمية للمحافظة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير السادة ‏المواطنين بتوخي الحذر ‏وإتباع إجراءات الأمان والسلامة.

_استقبال شكاوي وبلاغات المواطنين على الأرقام المخصصة لغرف الطواريء والخطوط الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه تحسباً للتغيرات المناخية المفاجئة والتقلبات في الأحوال الجوية غير المتوقعة، ولكي تتمكين الأجهزة التنفيذية من إزالة جميع تراكمات مياه الأمطار.

تم تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية غداً الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، للحفاظ على سلامة المواطنين.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة في رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع أي تداعيات. واستمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية علي مدار ٢٤ ساعة.

وكان قد قام اللواء محمد الشريف، بجولات ميدانية موسعة على مدار اليوم، لمتابعة التعامل الفوري مع حالة الطقس السيء غير المتوقع وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدي بشر.