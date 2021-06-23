تعرف على الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة وطائرات مصر للطيران (صور)

نظمت اليوم وزارة الطيران المدني، وشركتا القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومصر الطيران، جولة بمطار القاهرة الدولي وطائرة مصر للطيران وذلك لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالات السفر والوصول وعلى متن الرحلات.

وقامت شركة مصر للطيران باتخاذ بعض الإجراءات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية خلال مراحل السفر المختلفة وفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية و الحد من فيروس كورونا من بداية المغادرة حتى محطة الوصول.



وتضمنت الإجراءات عند الدخول للمطار مايلي:



يجب علي المسافرين الإلتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات المطلوبة من كل دولة قبل السفر اليها ومراجعتها مع الجهات المختلفة لضمان السفر علي الرحلة ومنها تقديم نتيجة اختبار pcr (قبل موعد السفر ب48 ساعة او 72 ساعة او 96 ساعة حسب كل رحلة وطلب كل دولة).

يجب علي جميع السادة الركاب القادمين الي مصر (الأجانب والمصريين) تقديم نتيجة اختبار pcr سلبي قبل وصول الرحلة ب72 ساعة ( قبل موعد المغادرة لأخر رحلة مباشرة الي مصر ) متضمناcode QR .

يفضل شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونيةسيتم فتح الرحلة والبدء في انهاء الإجراءات قبل موعد إقلاع الرحلة بأربعة ساعات ونصف للرحلات الدولية وساعتين ونصف للرحلات الداخلية لإنهاء الإجراءات في مرونة ويسر وبما يضمن تحقيق التباعد الإجتماعي .

الإلتزام بلبس كمامات الوجه أثناء دخول المطار وفي الطائرة وحتى مغادرة مطار بلد الوصول، و سيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة كإجراء وقائي، يتم قياس درجة حرارة المسافرين، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعية لا يسمح له بالدخول.

يجب الإلتزام بالإفصاح الطبي عن الحالة الصحية و الإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرض.

اقتصار الدخول إلي المطار علي المسافرين فقط و يستثني من ذلك المرافقين لكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة تعقيم اليدين عند الدخول للصالة.

يفضل استخدام الوسائل الإلكترونية و التقليل من التعامل المباشر مثل طباعة بطاقة صعود الطائرة وعمل الself- check in الإلكتروني.

– السماح بمسافة آمنة بين المسافرين و مقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة و تسليم الأمتعة… وغيرها .

– الحفاظ علي مسافة تباعد بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف علي الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء إجراءات السفر و في حافلات المهبط و عند صعود الطائرة.

– توفير المعقمات في جميع أرجاء المطارات .- يتم تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات – يتم تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام.

– يسمح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية ومعقمات الأيدي فيما لا يزيد على 100 مللي أو ما يعادلها لعبوة السوائل أو الجل للمسافر.

– عند منطقة الجوازات، يطلب من المسافرين فتح جوازات سفرهم على الصفحة التي فيها صورهم ثم فتح صفحة التأشيرة وخلع الكمامة للتحقق من هويتهم يليها مسح بطاقات صعود الطائرة بأنفسهم.

– تنظيم حركة الركاب مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب .

– يفضل فقط حمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرضع علي متن الطائرة لتجنب الازدحام في المحطة واماكن التخزين علي الطائرة.

على متن الطائرة:وفقا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا ) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة)، تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

يرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات .

توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة و معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة

يتم تطهير و تعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة ( الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف…وغيرها).

الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية .

يتم تخصيص أحد دورات المياه لإستخدام أفراد الطاقم الجوي.

سيتم منع توزيع كافة المطبوعات و المجلات و الجرائد علي متن الطائرة.

يتم تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب .

عند الوصول:- الإلتزام بالنزول التدريجي للركاب

– يمر المسافرون بأجهزة فحص حرارية ويكتبون إقرارات صحية أو نماذج طبية قد تُطلب منهم قبل الهبوط.

– تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

– الوقوف علي الملصقات الإرشادية في منطقة إستلام الأمتعة

– توفير مكان للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصاباتها

– الإلتزام بالتخلص من الكمامات و القفازات في سلة المهملات المتوفرة بالمطار عند الخروج من الصالات

– مراعاة وضع عربات الحقائب في المكان المخصص لها للتطهير.