تعرف على الأماكن التى ستطبق عليها العدادات الذكية لأول مرة

عمر سالم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: - يتم تنفيذ الم

عمر سالم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: –

يتم تنفيذ المشروع التجريبى فى نطاق ستة شركات كمرحلة أولى حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء

1-شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد حوالي 53 ألف عداد، بمعرفة شركة ساجيمكوم الفرنسية.

2 – شركة جنوب القاهرة بمنطقتي ( 6أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي عدد حوالى 50 ألف عداد، بمعرفة شركة السويدى الكترو ميتر .

3- شركة الاسكندريــة بمنطقتي (وسط الاسكندرية – برج العرب) بإجمالي عدد حوالي 39 ألف عداد، بمعرفة شركة هاواوى الصينية.

4- شركــة القنـــاة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي عدد 50 ألف عداد، بمعرفة شركة إسكرا إمكو المصرية.

5- شـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة ( طنطا) بإجمالي عدد 30 ألف عداد، بمعرفة شركة ZTE الصينية.

6- شركة مصر الوسطي بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالي عدد حوالي 28 ألف عداد، بمعرفة شركة السويدى إلكتروميتر المصرية.



ويأتى المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة وطبقاً لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة حيث من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وجدير بالذكر أن شركة جيزة للأنظمة قد فازت بنظام إدارة العدادات RFP2 ويشمل هذا النظام إدارة عملية الشحن وأعمال الفواتير وإستخراج جميع التقارير المطلوبة سواء للعميل أو للشركة ، بالإضافة إلى عملية الفصل والتوصيل ، ورصد أماكن السرقات .

وبتنفيذ RFP1 و RFP2تصبح المنظومة كاملة من حيث إدارة وتشغيل وصيانة عدد 250 ألف عداد كمرحلة أولى من المشروع .



ويأتى ذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء لتحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، بالاضافة الى فوائد أخرى كتقليل الفقد ، والتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين لاختصار دورة العمل للحصول على الخدمة.

