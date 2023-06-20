تعرف على الأسعار الرسمية لسيارات شيفروليه الدبابة خلال يونيو

رصدت «المال» تطور أسعار سيارات شيفروليه الدبابة «البيك أب» المطروحة عبر 4 فئات في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيفروليه» في مصر.
أسعار شيفروليه الدبابة 2024
|الفئة
|السعر الجديد
|الأولى “فاضية”
|620.5
|الثانية “فاضية + إكسسوارات”
|629.3
|الثالثة “كاملة”
|673.5
|الرابعة “كاملة + اكسسوارات”
|680.8
وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت شيفروليه النقل على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر، بنسبة 69.2% بعدما تمكنت من تسويق 1887 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 2727 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.