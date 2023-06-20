تعرف على الأسعار الرسمية لسيارات شيفروليه الدبابة خلال يونيو

رصدت «المال» تطور أسعار سيارات شيفروليه الدبابة «البيك أب» المطروحة عبر 4 فئات في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيفروليه» في مصر.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

الفئة السعر الجديد الأولى “فاضية” 620.5 الثانية “فاضية + إكسسوارات” 629.3 الثالثة “كاملة” 673.5 الرابعة “كاملة + اكسسوارات” 680.8 القيمة بالألف جنيه

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت شيفروليه النقل على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر، بنسبة 69.2% بعدما تمكنت من تسويق 1887 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 2727 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.