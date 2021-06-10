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تعرف على الأسعار الحقيقية وكيفية حجز الوحدات بمدينة «نور» من «طلعت مصطفى»

تتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروعها الجديد " مدينة نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني http://Ecommerce.tmg.com.eg للاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والتعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور…

شريف عمر 1:01 م, الخميس, 10 يونيو 21 1:01 م, الخميس, 10 يونيو 21

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تتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروعها الجديد ” مدينة نور” أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني http://Ecommerce.tmg.com.eg للاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والتعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور والحجز إلكترونيا وسداد دفعة الحجز أون لاين .

كيفية حجز وحدتك في نور من طلعت مصطفى

وخصصت مجموعة طلعت مصطفي الرابط الجديد الـذي سيتيح للعملاء التواصل مع فريق المبيعات بالشركة عبر تطبيق زووم للإجابة عن أي استفسارات، و التعرف على الأسعار الحقيقية للمدينة ومعرفة سعر المتر، ومعرفة طرق الحجز والسداد، كما يتيح الموقع مقاطع فيديو تعريفية للمستخدمين لتمكينهم من التعرف على طريقة الاستفادة من كامل خدمات الموقع.

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تعرف على أسعار مدينة نور من مجموعة طلعت مصطفى

خصصت مجموعة طلعت مصطفى رابط https://www.facebook.com/108590741439996 للتعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور وللتعرف على سعر المتر.

و تقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد ، ويمكن من خلال الرابط السابق التعرف على أسعار المدينة.

ما هو سعر المتر في نور ؟

عبر رابط الصفحة الرسمية لمجوعة طلعت مصطفى على فيس بوك https://www.facebook.com/109949392394807/ يمكن للعملاء التعرف على سعر المتر في نور وطرق السداد والتي تطبقها مجموعة طلعت مصطفى لأول مرة في السوق المصري ، بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيه تمتد إلى 15 عاماً .

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و تشهد جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى إقبالا كبيرا من العملاء منذ بدء طرح المشروع ، حيث تتواجد معارض المبيعات في أماكن عديدة داخل القاهرة وخارجها ، في مقر الشركة الرئيسي في الدقي، وفي مصر الجديدة والرحاب ومدينتي وسيليا بالعاصمة الإدارية وأيضا بالإسكندرية

ويمكن للعملاء التواصل بسهولة ويسر مباشرة مع فرق المبيعات للتعرف على سعر المتر في مدينة نور والتعرف على الأسعار الحقيقية لمدينة نور .

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بقلم شريف عمر

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