تعرف على الأسعار الجديدة لهواتف «نوكيا» خلال مارس

أرسلت شركة “ام اتش دي” الوكيل المحلى للعلامة الفنلندية “نوكيا”، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة والتى تضمنت زيادات فى أسعار هواتفها بنسب تصل إلى 35% لبعض الفئات المطروحة محليًا.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار هواتف «نوكيا» خلال مارس 2023:

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة التجارية «نوكيا» مبيعات المحمول المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «1000 و2000 جنيه» بعدما استحوذت على حصة سوقية 30%، من إجمالى مبيعات هذه الفئة السعرية التى بلغت 5 آلاف جهاز خلال العام الماضى.

كما تمكنت «نوكيا» من زيادة حصتها السوقية إلى 11.1% من إجمالى مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» المطروحة محليًا خلال تلك الفترة.