تعرف على الأسعار الجديدة لنقل الركاب بالإسكندرية

المحافظ يعتمد الأسعار الجديدة لأسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية



مها يونس:

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، القرار ١٢٦٨ لسنة ٢٠١٧، الخاص بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، المقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، والمقرر تطبيقها بدءا من تاريخ الاعتماد.

أكد المحافظ على إدارة المشروع بضرورة الالتزام بإعلان التعريفة الجديدة فى مكان ظاهر بالمواقف والمحطات، وإلزام السائق بعمل ملصقات بالتعريفة لكل خط سير، مشددا على إدارة المرور بمتابعة ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما إعتمد المحافظ القرار ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٧ ، بشأن تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة ١٢.٥ كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم .

