تعرف على الأسعار الجديدة لميكروباص «جولدن دراجون» في مصر خلال ديسمبر

أعلنت المجموعة العربية للتجارة “القصراوي جروب” وكيل «جولدن دراجون» في مصر، عن الأسعار الجديدة لميكروباص جولدن دراجون ذات النسخة المجمعة محليًا والتى يتم تقديمها عبر فئتين فى السوق المحلية.

وحددت أسعار ميكروباص جولدن دراجون الفئة الأولى بقيمة بلغت 485 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية 499 ألف.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية «بايك» على حصة سوقية 21% من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 565 مركبة.