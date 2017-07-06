تعرف على الأسعار الجديدة لشاحنات شيفروليه ونيسان

استقبلت شركتا المنصور للسيارات ونيسان إيجيبت، شهر يوليو الجاري، بتعديل أسعار طرازاتها التي شملت أيضًا القطاع التجاري.

ويبدأ سعر شيفروليه الدبابة بـ 222,7 ألف جنيه للفئة الأولى، ويصل إلى 223,2 ألف للفئة الثانية، و243,2 ألف جنيه للفئة الأعلى.

وتتراوح أسعار شيفروليه الجامبو بين 279,7 ألف جنيه، و365,1 ألف جنيه، وتتوفر العديد من الخيارات من الجامبو بالسوق المحلية.

تبدأ أسعار شيفروليه موف “8 راكب” من 146,2 ألف جنيه للفئة الأولى، ويصل سعر الفئة الثانية Air Condition إلى 149,3 ألف جنيه، فيما يصل سعر الفئة الثالثة “فول أوبشن” إلى 154,1 ألف جنيه، ويبلغ سعر الفئة الأعلى Privacy glass إلى 155,1 ألف جنيه.

وأعلنت نيسان أسعار شاحنتها المنتمية لفئة الـ”بيك أب” إذ يبدأ السعر بـ 206 ألف جنيه للفئة الأولى S/C، و211 ألف جنيه للفئة الثانية S/C PS، فيما يصل سعر الشريحة الثالثة S/C MC UP إلى 217 ألف جنيه، ويصل سعر الشريحة الرابعة من D/C MC UP إلى 283,9 ألف جنيه للفئة الأولى، و293,9 ألف جنيه للفئة الثانية.

يذكر أن شيفروليه تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع الشاحنات حتى نهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بحصص سوقية 82,7%، بمبيعات 6774 وحدة من مبيعات القطاع الإجمالية البالغة 8192 وحدة، مقابل 63,1% بواقع 10360 وحدة من مبيعات الفترة المناظرة من 2016، والبالغة 16411 وحدة.

وحلت نيسان بالمركز الثاني بحصة سوقية 4,2% بواقع 341 شاحنة، مقابل 12,9% بمبيعات 2122 وحدة.

ويعود تفوق شيفروليه بشكل أساسي إلى تركيز الطاقة الانتاجية لخطوط إنتاج جنرال موتورز مصر بشكل رئيسي إلى قطاع الشاحنات، على حساب الملاكي، وفق ما يؤكده موزعون بسوق السيارات، كما تعتبر شيفروليه الدبابة، الخيار المفضل لعملاء سوق الشاحنات.





