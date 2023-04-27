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تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات جيلي «كول راي» و«أوكافانجو»

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صعدت «أوكافانجو» إلى مليون و150 ألف جنيه

تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات جيلي «كول راي» و«أوكافانجو»
أحمد عوض

أحمد عوض

5:59 م, الخميس, 27 أبريل 23

أرسلت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «جيلي» فى مصر، الأسعار الجديدة لسيارات جيلي «كول راي» و«أوكافانجو» موديل 2023 التى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

أسعار جيلي كول راي

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Comfort740800
Premium840900
Premium Black Rim Edition857920
القيمة بألالف جنيه

وتنتمي

جيلي
كول راي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 175 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

أسعار جيلي أوكافانجو

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Premiumمليون و50 ألف جنيهمليون و150 ألف جنيه

وتنتمي جيلي

أوكافانجو
إلى فئة السيارات-ذات المقاعد السبع- مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سى سى «هايبرد» – مدعوم بمحرك كهربى EMS system، ينتج قوة 190 “حصان” مع عزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أحمد عوض

أحمد عوض

5:59 م, الخميس, 27 أبريل 23