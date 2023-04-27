تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات جيلي «كول راي» و«أوكافانجو»

أرسلت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «جيلي» فى مصر، الأسعار الجديدة لسيارات جيلي «كول راي» و«أوكافانجو» موديل 2023 التى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

أسعار جيلي كول راي

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort 740 800 Premium 840 900 Premium Black Rim Edition 857 920 القيمة بألالف جنيه

وتنتمي

أسعار جيلي أوكافانجو

الفئة السعر القديم السعر الجديد Premium مليون و50 ألف جنيه مليون و150 ألف جنيه

كول راي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 175 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

وتنتمي جيلي

إلى فئة السيارات-ذات المقاعد السبع- مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سى سى «هايبرد» – مدعوم بمحرك كهربى EMS system، ينتج قوة 190 “حصان” مع عزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.