تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات جيلي «كول راي» و«أوكافانجو»

أرسلت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «جيلي» فى مصر، الأسعار الجديدة لسيارات جيلي «كول راي» و«أوكافانجو» موديل 2023 التى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
أسعار جيلي كول راي
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Comfort
|740
|800
|Premium
|840
|900
|Premium Black Rim Edition
|857
|920
وتنتمي
أسعار جيلي أوكافانجو
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Premium
|مليون و50 ألف جنيه
|مليون و150 ألف جنيه
وتنتمي جيلي
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.