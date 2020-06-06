تعرف على الأراضي المطروحة من المجتمعات العمرانية للبيع بالتخصيص الفوري في مدينة بدر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراضي بأنشطة صناعية وخدمية في مدنية بدر، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة، في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بمنطقة قلب الصناعية غرب الروبيكي بنشاط صناعي بمساحة 5861 متر مربع على أن لا تتعدى النسبة البنائية 65% من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع لا يزيد عن 15 م، وحددت الهيئة سعر المتر المربع قيمة 760 جنيها.

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع بمنطقة شواغر الحرفية غرب منطقة 800 فدان صناعي شرق الطريق الروبيكي بنشاط صناعي بمساحة 6015.26 م2 على ألا تتعدى النسبة البنائية 65% من إجمالي مساحة الأرض لا يزيد عن 15 م، وقد بلغ سعر المتر للقطعة 750 جنيها.

ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع في بالمنطقة المطلة على طريق بدر هليوبليس بمساحة 4367.6 متر مربع بنشاط اجتماعي قاعة أفراح على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40٪ من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرضي ودورين متكررين، وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع قيمة 2275 جنيه.

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن القطعة الرابعة تقع بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة 2132 م2 بنشاط طبي على ألا تتعدى النسبة البنائية 40 % وبارتفاع أرضي + دورين متكرر، وحددت سعر المتر المربع قيمة 3325 جنيها.