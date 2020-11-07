تعرف على الأراضي المطروحة من المجتمعات العمرانية للبيع في مدينة توشكى الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح قطعة أرض بمدينة توشكى الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة أن قطعة الأرض تقع على طريق اسوان أبو سمبل بمساحة 4120 م2 بنشاط محطة تموين سيارات بسعر جنية مقابل 825 جنيه كل متر مربع.

وأشارت الهيئة أنه سيتم الانتهاء من تفريق المنطقة خلال مدة لا تقل عن 18 شهر على أن يتم تقديم اقرار من مقدم الطلب بالالتزام بجميع الشروط المالية والعقارية المقررة من الهيئة واقرار انه تم معاينه االرض

حددت الهيئة أن النسبة البنائية لا تزيد عن 15 %من المساحة المخصصة للخدمة و الارتفاع المسموح به ارضي و دور فقط للمبنى الاداري والردود 10متر من جميع النواحي وتكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.