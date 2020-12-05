تعرف على الأراضي المطروحة للبيع في مدينة 6 أكتوبر خلال الشهر الحالي

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضٍ بأنشطة خدمية في مدينة 6 أكتوبر وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بغرب سوميد في مدينة 6 أكتوبر وذلك بمساحة 1523 متر مربع بنشاط تجاري وقد حددت الهيئة سعر المتر 13895 جنيه .



وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع ارضي ودورين مع الالتزام بقيود الارتفاع على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض الأرض على أن يتم استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض.



وأكدت الهيئة أن القطعة الثانية تقع في منطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 16800 متر مربع وذلك بنشاط مدرسة على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأشارت إلى أهمية الالتزام بتوفير انتظار سيارات عام عمودي بطول الواجهة من داخل حدود قطعة الأرض على ان تحتسب ضمن مكان انتظار السيارات المطلوبة للقطعة .

ولفتت إلى أن الارتفاع ارضي ودور علوي على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.



وأكدت أنه يتم استكمال نسبة السداد حتي 15 %من قيمة الأرض بالجنيه المصرى 10 %تم سدادها و نسبة الـ 5 % تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الأخطار بموافقة مجلس الادارة .



ولفتت المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه سيتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.

