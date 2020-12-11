عقـــارات

تعرف على الأراضي المطروحة للبيع في أسيوط الجديدة

للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 9:53 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 9:53 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي  في مدينة أسيوط وذلك بأنشطة استثمارية متنوعة. 

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بمنطقة شمال الحى الثانى بمدينة أسيوط الجديدة بنشاط سكنى تجارى بمساحة 1002 متر مربع وذلك، بسعر متر سجل حوالي 5025 جنيهًا، على أن لا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة الأرض. 

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وأضافت الهيئة أن الارتفاع المسموح به بدروم وأرضي ودورين متكررين على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الثانية تقع في بجوار المنطقة الصناعية الثانية بنفس المدينة وذلك بنشاط موقف انتظار حافلات بمساحة 3013 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 1340 جنيهًا على ألا تزيد النسبة البنائية على 5% من إجمالي مساحة الأرض. 

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وأشارت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض، ويتم استكمال السداد  نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إخطار الهيئة بالموافقة. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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