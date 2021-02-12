عقـــارات

تعرف على الأراضي المطروحة للبيع الفوري في مدينتي 15 مايو والنوبارية الجديدة

خلال الشهر الحالي
محمود زكي 6:01 م, الجمعة, 12 فبراير 21 6:01 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الشهر الحالي، أراضي خدمية متنوعة في مدينتي 15 مايو، والنوبارية الجديدة، للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة، في طروحاتها منذ مارس 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية، إن القطعة الأولى تقع بمنطقة المركز الفرعي  بمدينة 15 مايو، بمساحة 5500 متر مربع، بنشاط تعليمي مدارس، وسجل سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 6510 جنيهات .

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وأوضحت الهيئة، أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض، والارتفاع بدروم وأرضي، وثلاثة أدوار متكررة، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات، من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتى 15%، من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

وأكدت الهيئة  أنها طرحت قطع أرضي للبيع في مدينة النوبارية، على واجهة المدينة على الطريق الصحراوي بنشاط تجاري،  التي تبلغ  مساحتها 3565 مترًا مربعًا، وحددت سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 9325 جنيهًا تقريبا.

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ولفتت المجتمعات العمرانية  إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40%، من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرضي ودورين متكررين على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25%، من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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