عقـــارات

تعرف على الأراضي المطروحة للبيع الفوري في «6 أكتوبر الجديدة»

النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 20%
محمود زكي 12:57 ص, الجمعة, 16 أبريل 21 12:57 ص, الجمعة, 16 أبريل 21

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعتي أرض في مدينة 6 أكتوبر الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019 بأنشطة خدمية متنوعة. 

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بمنطقة ربوة أكتوبر بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 7.5644 متر مربع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات وذلك بسعر متر سجل حوالي 9235 جنيه.

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وأضافت المجتمعات العمرانية إن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 20% من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع ارضى وأول فقط.

وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

وأضافت أن القطعة الثانية تقع في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

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بمساحات 254443 م2 متر مربع بما يعادل 60 فدانا بنشاط مخازن وذلك بسعر متر سجل حوالي 1045 جنيها.

وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 65% من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع ارضي وثلاث أدوار متكررة.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25%من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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