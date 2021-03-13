تعرف على الأراضي المطروحة للبيع الفوري في العاشر من رمضان وبني سويف الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي خدمية وصناعية في مدينتي بني سويف الجديدة والعاشر من رمضان، للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019. وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع باجمالي مساحة 12095…

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي خدمية وصناعية في مدينتي بني سويف الجديدة والعاشر من رمضان، للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع باجمالي مساحة 12095 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان جنوب المطاحن غرب المنطقة الصناعية A6 بنشاط صناعات طبي.

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن سعر المتر المربع داخل القطعة سجل حوالي 950 جنيها على ألا تزيد النسبة البنائية عن 65% من إجمالي مساحة الأرض المطروحة للبيع.

وأكدت أنه يجب تقديم إقرار من مقدم الطلب بالالتزام بجميع الشروط المالية والعقارية المقررة من الهيئة وإقرار أنه تم معاينة الأرض.

وحددت مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وأشارت الهيئة إلى أن القطعة الثانية تقع بالمجاورة الرابعة بالحي السكني الأول في مدينة بني سويف الجديدة بمساحة 6442 متر مربع وذلك نشاط مدرسة.

وأكدت أن سعر المتر المربع داخل القطعة سجل حوالي 1330 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت أن الارتفاع ارضي ودورين متكررين على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على ان يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.