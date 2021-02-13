تعرف على الأراضي المطروحة للبيع الفوري في مدينة المنيا الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 قطع أراضٍ في مدينة المنيا الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019 بأنشطة خدمية متنوعة.



وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بمركز خدمات مدينة المنيا الجديدة بنشاط تجاري – ادارى بمساحة 3318 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 4585 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30%من إجمالي مساحة الأرض.



وأوضحت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض على ان يتم سداد مقدم الأرض حتى 15% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.



وأضافت أن القطعة الثانية تقع في بمركز خدمات المدينة بنشاط تجارى يمكن استغلالها بنشاط بنك بمساحة 2000 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 5570 وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 40% من إجمالي مساحة الأرض.



وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات ويتم سداد مقدم الأرض حتى 25% وذلك فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.



ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع بمركز المنطقة السياحية بنشاط مركز طبى بمساحة 2955 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 4630 على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.



وأكدت أن القطعة الرابعة تقع بمركز خدمات الثانى والثالث بنشاط تجارى بمساحة 1085 متر مربع ويبلغ سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 4920 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية 40%من إجمالي مساحة الأرض.

وأشارت إلى أن القطعة الخامسة تقع بمركز خدمات المدينة بنشاط تجارى – ادارى بمساحة 2804 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 4585 جنيه بنسبة بنائية لا تزيد 40%من إجمالي مساحة الأرض.