تعرف على الأراضي الخدمية المطروحة من المجتمعات العمرانية للبيع في مدينة السادات

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة 3 قطع أراضي خدمية في مدينة السادات وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها المجتمعات العمرانية في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019. وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بمنطقة المطورين…

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة 3 قطع أراضي خدمية في مدينة السادات وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها المجتمعات العمرانية في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.



وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة السادات بمساحة 7500 متر مربع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 2725 جنيه.



وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للنشاط لا تزيد عن 15٪ من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون نسبة التنفيذ 3 سنوات من بداية استلام الأرض.



ولفتت الهيئة الى أنه يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25 %من قيمة الأرض بالجنيه المصري ) مع خصم ما تم سداده كجدية حجز ( + 1 %مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء وذلك خالل شهر من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة



وحددت الهيئة أن يتم سداد باقي الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة وعلى ان يتم تحميل كافة االقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري.



وأضافت الهيئة أن القطعة الثانية تقع بالمنطقة السكنية الثامنة بمساحة 2845 متر مربع بنشاط تجارى ادارى قد حددت الهيئة سعر المتر 5795 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع بدروم وأرضى وثلاث أدوار متكررة.



وأكدت أن القطعة الثالثة تقع بمنطقة الجامعات بالمحور المركزى 20064م2 بنشاط مدرسة وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع 2040 جنيه بنسبة بنائية لا تتجاوز 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

