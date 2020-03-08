عقـــارات

تعرف على الأراضي الخدمية المطروحة للبيع بالتخصيص الفوري في القاهرة الجديدة

تشمل مناطق شرق المنطقة الصناعية والقطاع الرابع وامتداد النرجس في مدينة القاهرة الجديدة.
محمود زكي 5:06 م, الأحد, 8 مارس 20 5:06 م, الأحد, 8 مارس 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  5 قطعة أراضي بأنشطة خدمية مختلفة في مدينة القاهرة الجديدة بآلية التخصيص الفوري  وذلك في مناطق شرق المنطقة الصناعية والقطاع الرابع وامتداد النرجس في مدينة القاهرة الجديدة.

وقالت الهيئة إنها طرحت قطعة أرض  على مساحة 5 آلاف متر مربع بشرق المنطقة الصناعية  بالمدينة وذلك بسعر 8650 جنيها لتنفيذ محطة تموين سيارات.

وأضافت المجتمعات العمرانية الجديدة  أنها طرحت قطعة أرض بالقطاع الرابع على مساحة 4317.82 متر مربع  بسعر 15380 جنيه، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض أخري في القطاع الرابع بالمدينة بنشاط إداري على مساحة 4296 متر مربع  بسعر 40775 جنيها.

طرحت قطعة أرض بمنطقة النرجس في القاهرة الجديدة

ولفتت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنها  طرحت قطعة أرض في منطقة النرجس على مساحة 3382.34 متر مربع بنشاط محطة وقود وذلك بسعر 16190 جنيها.

وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطع أراضي بآلية التخصيص الفوري حوالي 3 آلاف طلب  في جميع مدن الهيئة.

وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدد من التعديلات على آلية التخصيص الفوري تساهم في الإسراع في عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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