تعرف على الأراضي الخدمية المطروحة للبيع بالتخصيص الفوري من وزارة الإسكان في 6 أكتوبر

على أن يكون التقديم حتى منتصف شهر مايو الجاري

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع خدمية في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بأنشطة متنوعة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة أن القطعة الأولى تقع بالمحور الخدمي بامتداد المنطقة الصناعية بمساحة 1900.97 متر مربع بنشاط خدمي صناعي، وذلك لمشروع معرض بيع منتجات.

ولفتت إلى أنها حددت سعر المتر المربع للقطعة قيمة 5365 جنيه، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 55٪ من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرضي وثلاث أدوار متكررة.

وأوضحت أن القطعة الثانية تبلغ مساحتها 747.34 متر مربع بنشاط خدمي صناعي ورشة تشغيل معادن، وذلك بسعر متر بلغ 3575 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 55٪ من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع بمركز الخدمات الرئيسي بمنطقة غرب سوميد بمساحة 6.5234 متر مربع بنشاط طبي وبسعر 11625 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40٪.

في حين تقع القطعة الرابعة بالقرية السياحية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 6298.35 متر مربع، وذلك بنشاط تجاري، ويبلغ سعر المتر المربع قيمة 8150 جنيها.