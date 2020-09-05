عقـــارات

تعرف على الأراضى المطروحة للبيع فى مدينة بني سويف الجديدة

بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 9:20 ص, السبت, 5 سبتمبر 20 9:20 ص, السبت, 5 سبتمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراض بأنشطة متنوعة في مدينة بني سويف الجديدة وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى بامتداد الوصلة الشمالية لطريق الكريمات على الجانب الأيمن لمنزل كوبري عدلي منصور بمساحة 4100 متر مربع لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات بسعر 2376 جنيها للمتر.

وأضافت الهيئة أن النسبة البنائية للنشاط لا تزيد على 15% من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرضي بحد أقصى 6 أمتار.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الثانية تقع بمنطقة الإسكان الاجتماعي 3 بمساحة 46170م2 لإقامة نشاط تعليم عالي بسعر متر سجل 940 جنيها للمتر على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 17٪ من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة تقع في مركز المدينة بمساحة 3402 م2 بنشاط تجاري بسعر 4415 جنيها للمتر المربع على أن تبلغ النسبة البنائية للمشروع 40 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن القطعة الرابعة تقع في مركز المدينة بمساحة 7706م2 بنشاط طبي بسعر 1495 جنيها للمتر المربع.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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