تعرف على الأداء المتوقع للأسهم القيادية هذا الأسبوع وتوصيات المحللين

- توصيات باقتناص فرص الصعود في البيع وتقليل مراكز الشراءمنى عبدالباريتوقع محللون أن تشهد الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى على مؤشر EGX30 هذا الأسبوع تأرجحات بين الارتفاع والهبوط، وسط توصيات باستغلال فرص الصعود في الاتجاه نحو البيع وعمليات جني أرباح.وكانت البورصة المصرية أغلقت الأسبوع

– توصيات باقتناص فرص الصعود في البيع وتقليل مراكز الشراء



منى عبدالباري

توقع محللون أن تشهد الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى على مؤشر EGX30 هذا الأسبوع تأرجحات بين الارتفاع والهبوط، وسط توصيات باستغلال فرص الصعود في الاتجاه نحو البيع وعمليات جني أرباح.

وكانت البورصة المصرية أغلقت الأسبوع الماضي على تراجعات قوية للأسبوع السادس على التوالي، بضغط استمرار الحركة التصحيحية، صاحبها خسائر رأسمالية بلغت قيمتها 28 مليار جنيه، وتراجع التداولات بقيمة 3 مليارات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30″، الأسبوع المنقضي نحو 3% مغلقًا عند 15923.6 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 6% مغلقًا عند مستوى 794 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 5% مغلقا عند مستوى 2038.

وقال محللون لـ”المال” إن اتجاه السوق هذا الأسبوع سيشبه الأسبوع الماضي، كما ستشهد الأسهم القيادية للمؤشر الثلاثيني، تأرجحات جديدة مع الوصول لمستويات قد تتجاوز قليلا إغلاقات الأسبوع المنقضي، وسينطبق ذلك أيضا على الأسهم صاحبة الوزن النسبي الأعلى على المؤشر السبعيني.

وعلى صعيد الأسهم القيادية لمؤشر السوق الرئيسي توقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية تحرك سهم البنك التجاري الدولي بين 82 و87.5 جنيه، مقارنة بـ85.60 جنيه بإغلاقات الأسبوع المنقضي، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بين 21 و 23 جنيه، مقابل 21.86 جنيه بإغلاقاته السابقة.

وأيضا سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بين 10.60 و 11.70 جنيه، مقارنة بـ 11.27 الخميس، وجلوبال تيليكوم بين 3.90 و 4.65 جنيه، مقابل 4.30 جنيه الخميس الماضي.

وسهم السويدي إليكتريك بين 195و 216 جنيه مقارنة بـ 205.34 جنيه، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بين “سوديك” بين 21.5 و 24.25 جنيه، مقارنة بـ 22.5 جنيه الخميس.

وإعمار مصر بين 3.80 و 4.20 جنيه، مقارنة بإغلاق الخميس عند 3.96 جنيه، وسهم القلعة للاستشارات المالية بين 2.65 و3 جنيه، مقارنة بـ 2.79 جنيه الخميس.

كما رجح اتخاذ عدد من الأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى على مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نفس الاتجاه باستثناء راية القابضة للاستثمارات المالية والذي قال الأعصر أنه سيتحرك بين 10.40 و 11.10 جنيه مقارنة بـ 10.55 جنيه الخميس.

كما رجح تحرك أسهم ابن سينا فارما بين 9.80 و 10.60 جنيه، مقارنة بـ 10.21 جنيه الخميس، وأوراسكوم للتنمية بين 5.70 و 6.20 جنيه، مقارنة بـ 5.94 جنيه الخميس.

وسهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بين 0.88 و 1.05 جنيه، مقارنة بـ 0.94 الخميس، و سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بين 1.28 و 1.45 جنيه، مقارنة بـ 1.37 جنيه الخميس.

ومن جانبه، توقع إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، تحرك مؤشر المجموعة المالية “هيرميس” بين مستويات 22.5 و 23.5، و مجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 11.70 جنيه، وسهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني صوب 86 جنيها.

وأرجع السعيد التراجعات القوية التي شهدها السوق الأسبوع الماضي إلى 3 أسباب أساسية تمثلت في حركة تصحيحية طبيعية عقب الارتفاعات السابقة للسوق والتي وصلت لمستويات 18400 نقطة، وأنباء اتجاه الحكومة لخفض دعم الطاقة، والانعكاس المتوقع لهذه الخطوات على معدلات التضخم، وحالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين الأفراد ودفعتهم نحو البيع بقوة.

واستبعد أن يكون لضريبة الدمغة تأثيرا في هذا التراجع ثائلا :” “لم يكن لزيادة ضريبة الدمغة إلى 1.5 في الألف مقارنة بـ 1.25 في الألف سابقا أي تأثير سلبي على السوق هذا الأسبوع والتراجعات جاءت بسبب العوامل السابقة فقط، حيث أن السوق امتص التداعيات السابقة للضريبة”.

وشهد الأسبوع الماضي زيادة نسبة ضريبة الدمغة حسب ما هو مقرر سابقا، ليبدأ تطبيقها عند 1.25 في الألف، وينتهي بـ 1.75 في الألف، وذلك خلال فترة 3 سنوات.