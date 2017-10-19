تعرف على الأحزاب المشاركة في حملة علشان تبنيها

إيمان عوفأثارت حملة "علشان تبنيها" الكثير من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، وتدوولت الأحاديث حول من يقف خلف الحملة التي خرجت منظمة وأصبح لها عدد من المقارّ في المحافظات، بدءًا من أسوان للإسكندرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مكونات تلك الحملة والأحزاب التي شاركت بها.قال عادل شكري، ن

إيمان عوف





أثارت حملة “علشان تبنيها” الكثير من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، وتدوولت الأحاديث حول من يقف خلف الحملة التي خرجت منظمة وأصبح لها عدد من المقارّ في المحافظات، بدءًا من أسوان للإسكندرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مكونات تلك الحملة والأحزاب التي شاركت بها.

قال عادل شكري، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، إن الحزب قرر المشاركة في حملة “علشان نبنيها” مع تسعة أحزاب أخرى، من بينها مستقبل وطن، حماة وطن، وتحيا مصر، وغيرها من الأحزاب، التي لمست في الرئيس السيسي قدرة على إدارة البلاد والخروج بها من النفق المظلم الذي كان يدبر لها من الجماعات الإرهابية التي ما زالت تتربص بمصر وأهلها.

وأشار إلى أن ما يتردد عن تعديل الدستور غير صحيح، ولا سيما أن الأحزاب التي انضمت لحملة عشان نبنيها وجدت تجاوبًا كبيرًا من الشارع لإعادة انتخاب السيسي مرة أخرى، لتمكين الرئيس من استكمال خطط التنمية والمشروعات العملاقة والنهوض بالمواطن المصري. وأنهي شكري حديثه بتأكيد أن كل مقارّ الوفد فتحت أبوابها أمام الحملة على مستوى جميع المحافظات.

ومن الوفد لمستقبل وطن أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانًا أكدت فيه أنها كيان أساسي داخل حملة عشان نبنيها، وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية إنها نظمت عددًا من الجولات الميدانية بالمراكز، لتسهيل وصول استمارة حملة “علشان تبنيها” لأكبر عدد من المواطنين الداعمين لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.

ووفقًا لبيان صادر عن مستقبل وطن، اليوم الخميس، شهد مركز بنى عبيد بالمحافظة إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمختلف فئاتهم، بحضور الحلو راشد أمين المركز، وجميع أعضاء الأمانة.

فى السياق نفسه أعلنت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن أنها ستبدأ إعداد خطابات تعريفية للسفارات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية وممثليها والهيئات الدولية تتضمن شرحًا وافيًا لحملة “علشان تبنيها”، وتوضيحًا لأهداف الحملة وتشيكلها وما وصلت إليه من نتائج حتى الآن.

وهو الأمر نفسه الذي أكدته العديد من الأحزاب، مثل المصريين الأحرار، وحماة وطن، والمؤتمر.

يُذكر أن حملة “علشان تبنيها” هى حملة شعبية تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية من أجل استكمال ما بدأه الرئيس.