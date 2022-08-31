تعرف على اشتراطات زراعة الفراولة خلال الموسم الجاري

خاطب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الحجر الزراعي بوصفه المشرف على التصدير بإبلاغ المزارع بضرورة أن يتم زراعة الفراولة من خلال شتلات معتمدة ومعلومة المصدر، وأن يمتلك المزارع ما يفيد بذلك قبل أن يتم له السماح بالتصدير .

وبدأت شركة ايكلاند للتسويق التابعة لجامعة فلوريدا الأمريكية لإنتاج شتلات الفراولة ممثلة في مشتلها “كال باسيفيك ايجبت” داخل مصر في تلقي طلبات توريد الشتلات للمزارعين والشركات المصدرة حيث تعد صاحبة الملكية الفكرية لأصناف “فلوريدا فيستفال “وصنف “فلوريدا فورتونا” و”فلوريدا سويت” و”فلوريدا برليانس ” و”ونتر ستار” و”اليانا” و”فلوريدا بيوتي “و”ونتردون” وصنف “بالما ريتس” ويحظر زراعة هذة الأصناف إلا من خلال مشتل الشركة .

وأكدت مصادر مطلعة لـ”المال ” أنه تم فتح باب تلقي طلبات شتلات الفراولة من قبل شركة إيكلاند الأمريكية التي بدأت في زراعة الشتلات داخل مصر بدلا من استيرادها لتوفير النفقات علي المتعاملين حيث كان يتم جلبها عبر الشحن الجوي مشيرا إلى أن موسم الفرولة يستمر طوال العام باستثناء 3 شهور هي يونيو ويوليو وأغسطس حيث تحين الزراعة في سبتمبر من كل عام .

وأضافت المصادر أنه طبقا لبروتوكول تعاون تم بين العلامة الأمريكية والحجر الزراعي فإنه يحظر زراعة هذه الأصناف داخل مصر أو تصدير أي كميات منها دون الحصول علي تصريح من العلامة المالكة للاسم الصنف حيث يعد ذلك حماية للمبتكر الذي يحصل علي رسوم مقابل ذلك .