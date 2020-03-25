طاقة

تعرف على استهلاك الكهرباء الليلة مع بدء تطبيق قرار حظر التحرك

أقل استهلاك الليلة بلغ نحو 16 ألف ميجاوات وهو معدل منخفض نتيجه إغلاق العديد من المصانع والأغراض الصناعية والتجارية وغيرها مما ساهم في تراجع الاستهلاك والأحمال.
عمر سالم 1:07 ص, الخميس, 26 مارس 20 1:07 ص, الخميس, 26 مارس 20

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كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة ، عن أحمال استهلاك الطاقة الأربعاء مع بدء الحكومة تطبيق قرار حظر التحرك مع أغلاق المحلات التجارية وعدد من الاماكن منذ الخامسه مساءا بالاضافة الى غلق كامل للمقاهي طوال فترة الحظر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”المال” أن أقصى استهلاك سجلته الأحمال وصلت إلى 23900 ميجاوات الأربعاء، فيما بلغ أعلى استهلاك أمس نحو 23800 ميجاوات.

وأوضح أن أقل استهلاك الليلة بلغ نحو 16 ألف ميجاوات وهو معدل منخفض نتيجه إغلاق العديد من المصانع والأغراض الصناعية والتجارية وغيرها مما ساهم في تراجع الاستهلاك والأحمال.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

إجراءات الوزارة مع تطبيق حظر التجول

اتساقاً مع إجراءات حظر التحرك على مستوى الدولة قالت وزارة الكهرباء إنه اعتباراً من 25 /3/ 2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الإنتاج التابعة بإحدى البديلين التاليين:

نظام الورديتين

وردية أولى : من الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

وردية ثانية : من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.

نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة، على أن يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.

أما على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء فيراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون إجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة، مع التأكيد على فرق الطوارئ تعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر أثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يتم منح العاملين بنظام الورادى راحات تتناسب مع نظام الوردية المعمول به والتأكيد على عدم التأثير على برامج الصيانات الدورية المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.

الحكومة تعلن تفاصيل استثناءات حظر التحرك على الطرق ووقف وسائل النقل
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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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