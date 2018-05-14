تعرف على استعدادات مصر للطيران خلال شهر رمضان

دعاء محمود: في إطار استعدادات الشركة الوطنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، فقد اتخذت مصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لهذا الشهر المبارك وبما يتوافق ويتناسب مع أجوائه ورغبات ومتطلبات عملائها حول العالم فضلاً عن عملائها من المعتمرين، صرح…

دعاء محمود:

في إطار استعدادات الشركة الوطنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، فقد اتخذت مصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لهذا الشهر المبارك وبما يتوافق ويتناسب مع أجوائه ورغبات ومتطلبات عملائها حول العالم فضلاً عن عملائها من المعتمرين، صرح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مشيرا إلى أن مصر للطيران تخطط لنقل ما يقرب من 45 ألف معتمر خلال عمرة الشهر الكريم وحتى نهاية موسم العمرة لهذا العام إلى كل من جدة والمدينة المنورة، حيث تستمر الرحلات حتى 3 يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهي في 30 يونيو القادم.

ومن جانبه أكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن الشركة قد اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة و مشقة فريضة الصوم. هذا ومن المخطط أن تسير مصرللطيران نحو 22 رحلة يوميًا من مطار القاهرة الدولي وذلك بواقع 15 رحلة إلى جدة و7 رحلات يومية إلى المدينة المنورة وذلك طوال فترة الشهر المبارك وحتى نهاية مرحلة الذهاب، مضيفاً إلى أن مرحلة العودة ستشهد كثافة في التشغيل حيث من المخطط أن متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو المقبل وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل مكاتب مبيعات مصرللطيران، فسيتم الإبقاء على ساعات العمل خلال الشهر الكريم في عدد من مكاتب البيع والتي تبدأ ٩ صباحًا من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 5 مساء، فيما عدا مكتب مبيعات مصر للطيران بالصالة الموسمية فتبدأ ساعات العمل من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء، بينما تعمل عدد من مكاتب البيع في عدد من المدن والمحافظات – شرم الشيخ والغردقة والأقصر بنظام النوبتين هذا بالإضافة إلى خدمة مركز الإتصالات التليفونية الـ CALL CENTER الذي يعمل برقميه – 090070000 من أي تليفون أرضي و 1717 من أي محمول، على مدار الـ 24 ساعة، هذا مع إمكانية الحجزأيضًا من خلال زيارة الموقع الاليكتروني للشركة www.egyptair.com وبذلك يمكن لعملاء مصرللطيران التواصل مع الشركة بشكل كامل ومستمرعلي مدار اليوم خلال شهر الكريم.

وفيما يتعلق بنوعية الأطعمة المقدمة على رحلات الشركة والتوقيتيات فقد تم التركيز على نوعية الأكل المقدم بشكل أكبر بما يتوافق مع خصوصية هذا الشهر الكريم وظروف الطيران وبالأخص التي تتصادف مع وقت وجبتي الإفطار والسحور، وقد تم الاستعداد لتجهيز قوائم الطعام على الرحلات حسب طلبات العملاء والتي تراعي بطبيعة الحال زمن الرحلة من حيث التوقيت ومدة الطيران.

وتحرص مصرللطيران على إضفاء أجواء رمضان الروحانية على طائراتها من خلال تقديم عدد من الوجبات التى تميز الشهر الكريم وسوف تتوفر هذه الوجبات الخاصة في جميع الدرجات على جميع الرحلات، بالإضافة إلى رحلات العمرة المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة مع إلتزام الشركة بتقديم تجربة سفر متميزة لركابها الصائمين.

وفيما يتعلق بالجانب الترفيهي، يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر النظام الترفيهي على أسطول طائرات مصر للطيران باقة من البرامج الدينية وأفلام وثائقية تعرض كل ما يتنتاسب ويتوافق مع أذواق ورغبات العملاء في هذا الشهر الكريم، فضلاً عن القنوات المخصصة للأطفال والبرامج التلفزيونية والإذاعية الأخرى الخاصة بتلاوات عطرة من القرآن الكريم.

وعن استعدادات شركة مصر للطيران للخدمات الجوية فأوضح هشام عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم وضع استراتيجية لهذا الموسم الهام وتقديم وجبات افطار لعملاء الشركة وكذلك العاملين بقطاع الطيران المدني والجهات المعاونة والعاملة بمطار القاهرة الدولى.

وأشار رئيس مصر للطيران للخدمات الجوية إلى أن الشركة تقدم خلال الشهر الكريم ما بين 2000 إلى 3000 آلاف وجبة يوميًا، دون خلل أو تقصير من جانبها لشركات الطيران المتعاقدة معها.

ومن جانبه، صرح أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه تم الاستعداد والتجهيز لإستقبال شهر رمضان المعظم والذي تشهد خلاله الشركة كثافة في التشغيل، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع حجم العمل وذلك حرصاً على إنهاء الموسم بالصورة المشرفة التي تليق ومكانة واسم الشركة الوطنية دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة وأسوة بالسنوات السابقة. حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بمطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، إضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.