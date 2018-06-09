تعرف على استعدادات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال موسم عيد الفطر

الصاوي أحمدكشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن الاستعدادات التي تتم في حديقة حيوان الجيزة لاستقبال موسم عيد الفطر.وأكد "رجائي" في تصريحات خاصة لـ"المال" أنه تم إدخال حيوانات جديدة عن طريق البدل مثل المها عربى والكنغر الأحمر من حدائق الحيوان المختلفة، وتجديد نقطة الطي

الصاوي أحمد

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن الاستعدادات التي تتم في حديقة حيوان الجيزة لاستقبال موسم عيد الفطر.

وأكد “رجائي” في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه تم إدخال حيوانات جديدة عن طريق البدل مثل المها عربى والكنغر الأحمر من حدائق الحيوان المختلفة، وتجديد نقطة الطيور البحرية، وعمل أكشاك ومبايت جديدة، وتغيير السلك الخارجى للعرض.

وأوضح “رجائي” أنه تم التخلص من منطقة تكدس الخردة والأخشاب المتراكمة منذ أكثر من عشرين عاما، وذلك عن طريق بيع 40 طنا، وإزالة أكثر من 20 طن مخلفات مبانى وأتربة من هذه المنطقة التى كانت تُمثل خطرا كبيرا من خلال اشتعال الحرائق وإضافتها إلى الحديقة مرة آخر، موضحة أن ذلك يتم عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية تم بيع 25 طن أخشاب أشجار، و250 كجم حديد خردة، و33,250 كجم نحاس خردة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية أنه تم عمل تحسينات على عدد من العروض من بينها عمل شلال أمام بيت إنسان الغابة، وعمل استراحة أمام بيت إنسان الغابة، وتجديد وتطوير بيت السباع المفتوح، وتجديد وتحسين عرض بيت السباع الرئيسى مع تغيير الأرضيات، وبمساعده القطاع المدنى ممثلا فى لوتارى كرنك الجيزة تم عمل عدد 17 مقعدًا خشبيًّا مزدوجًا بتكلفة قدرها 2500 جنيه للمقعد الواحد.

ولفتت “محرز” إلى أنه تم تركيب عدد 2 طلمبة رفع مياه وبئر لتغذية جزيرة الشاى والمنطقة القبلية، وعمل الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف بالمتحف الحيوانى، وتأمين أكشاك التحصيل بباب الجيزة والجامعة عن طريق تركيب بوابات حديدية، وزيادة إيرادات ودخل الحديقة عن الأعوام السابقة ليصل إلى 28 مليون جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2017 وحتى 30 أبريل الماضي.



كما قامت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، بجولة مفاجئة فى حديقة حيوان الجيزة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال زوار عيد الفطر، فيما تقرر منع الإجازات لجميع العاملين أيضا أثناء فترة العيد، فيما يستقبل رواد الحديقة عدد 4281 نوعا من الحيوانات والطيور، والزواحف منها أكثر من 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات.

وقالت محرز على هامش الجولة، إنه سوف يتم فتح جميع المنافذ الـ 13 لبيع التذاكر وذلك لمنع التكدس، وتسهيل الدخول لزيارة الحديقة، مشيرة إلى أنه تم الاتصال بالأمن بمحافظة الجيزة لتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، والوقوف على جاهزية المطافئ والإسعاف وكذلك وفريق الكشافة من وزارة الشباب للمساعدة الأطفال التائهين.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تصادف خلال زيارتها فى الحديقة وجود وفد لزيارة حديقة الحيوان من معهد السرطان، موضحة أنه تم الترحيب بهم واستمعت للحديث إليهم، واستعرضت للوفد ما تم من تطوير للحديقة خلال العام، مشيرة إلى إدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طرق عدد 2 قطار ترفيهى وعمل مسارات للقطارين للتجول فى متعة وراحة الزائرين.