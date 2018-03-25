تعرف على استعدادات الكهرباء للانتخابات الرئاسية

عمر سالمأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة لها استعدادا لبدأ الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا الإثنين.وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة شدد على رؤساء الش

عمر سالم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة لها استعدادا لبدأ الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا الإثنين.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة شدد على رؤساء الشركات ضرورة وجودهم فى مكاتبهم لمتابعة ما يحدث لحظة بلحظة من خلال التنسيق مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة التابعة لكل شركة لضمان عدم وجود أية مشاكل أو شكاوى من الناخبين.

وتم مناقشة تأمين وصول وانتظام واستقرار التيار من خلال المتابعة مع رؤساء الشركات كل في موقعه على مدار الساعة، واتخاذ جميع الإجراءات والتنسيقات اللازمة لتوفير المولدات الكهربائية أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف أن رؤساء الشركات قام كل منهم بوضع خطة متكاملة بكل اللجان الانتخابية الموجودة بجميع المحافظات التابعة لكل شركة، مع وجود مولد أمام كل لجنة يشرف على تشغيله فنيين تابعين لهندسة الكهرباء الكائنة باللجان الانتخابية، مع التأكيد على التعامل الفورى مع أى حالة طوارئ.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فرق فنية بجميع أنحاء الجمهورية للتدخل السريع والفورى فى حالة حدوث أى أعطال أو حالات طوارئ، لتوفير التغذية الكهربائية للأحمال المهمة فوراً، وتشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بكل شركة على مستوى الجمهورية؛ لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها فوراً.