تعرف على استعدادات «البحيرة» لاستقبال عيد الأضحى

أهمها الإستجابة الفورية وتلبية كافة إحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة، وخاصةً من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها

فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك، والتواجد المستمر لكافة القيادات، للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور، والإستجابة الفورية وتلبية كافة إحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة، وخاصةً من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها، مؤكداً على إستمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق مدن ومراكز المحافظة للحد من فيروس كورونا.

وأنهت مديرية التموين إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحلات العامة والجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والخضروات، بالإشتراك مع ( مباحث التموين – الصحة – الطب البيطري )، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقوانين والقرارات التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وللتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للإستهلاك الآدمي ومذبوحة داخل المجازر الحكومية .

كما تكثيف تواجد مفتشي التموين بالشوارع والأسواق والمحلات العامة مع وقف جميع الأجازات لمفتشي التموين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، ومتابعة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك للحفاظ على الأسعار وتوفير كافة الإحتياجات من اللحوم بأسعار معتدلة .

كما قامت الشركة العامة لمجمعات البحيرة بتوفير السلع الإستهلاكية بفروعها المنتشرة بدائرة المحافظة لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع وسوف يتم زيادة تلك السلع خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من توافر حصة يومياً بالمخابز البلدية ومراقبة مدى كفاءة أرصدة الدقيق البلدي ٨٢ ٪ للمخابز .

وتم تكثيف المرور على جميع محطات خدمات الوقود ومستودعات البوتاجاز بدائرة المحافظة للتأكد من توافر الوقود وأسطوانات البوتاجاز لزيادة إستهلاك هذه السلع خلال فترة عيد الأضحى ولزيادة أعداد الوافدين من المحافظات الأخرى لإستخدام الطرق الساحلية وأماكن المصايف مروراً بالبحيرة والعمل على تلافي أي أزمة قبل حدوثها .

كما تم المرور على شركات الجملة لتوزيع السلع الغذائية والتجار التموينين للتأكد من إنتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها والتوزيع على أصحاب البطاقات بالكميات والأسعار المقررة .

كما إستعدت مديرية الطب البيطري بالبحيرة لإستقبال عيد الفطر المبارك عبر تكثيف الحملات التموينية المشتركة مع الطب البيطري ومباحث التموين للمرور على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة وذبحها بالمجازر الحكومية وتواجد وفرة من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة مع المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافي صور الغش بمختلف أنواعها .

كما يتم استمرار فتح كافة المجازر بصفة منتظمة يومياً إعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة وحتى أخر أيام العيد مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد، وقيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالإشتراك مع الأجهزة المختصة ( التموين ومباحث التموين والشرطة ) بمراقبة الأسواق والمحالات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ويتم تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة كافة الأعمال الأخرى .

ومن جانب آخر تم إستعداد مديرية الصحة بالبحيرة لإستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم إستمرار عمل غرفة عمليات مديرية الصحة بشكل مستمر، والتواصل الدائم بغرف العمليات والإدارات الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة ورفع درجة الإستعداد والطوارئ .

كما سيتم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية والغذائية خاصة التي تبيع اللحوم والسلع اليومية للمواطنين، بالتنسيق بين مديريات ( الطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق) للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع .

بالإضافة إلى تكثيف الإستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف، وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا .

كما تم رفع حالة الإستعداد بمستشفيات المحافظة والوحدات العلاجية وإتخاذ كافة الإستعدادات بالمستشفيات لإستقبال أي حالة طوارئ أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك .

و إستعدت مديرية أوقاف البحيرة لإستقبال عيد الأضحى المبارك حيث سيتم أداء صلاة العيد سوف تقام بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي، حيث تم تحديد المساجد التي سوف تقام بها صلاة عيد الاضحى المبارك، والتي تصل لحوالي ١٢٦٩٧ مسجد على مستوى محافظة البحيرة مع التأكد من إرتداء المصلين للكمامة وإصطحاب المصلية الشخصية ومراعاة التباعد الإجتماعي .