تعرف على استثناءات وثيقة تأمين رعاية المسافر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا وثيقة تأمين السفر المعتمدة من هيئة الرقابة المالية والتى تتعهد –عبر مجمعة تامين السفر – تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمن له فى حالة تعرضه خلال مدة التأمين لأى حادث عرضى مفاجئ او مرض طارئ اصابه أثناء رحلة السفر أو تواجده خارج جمهورية مصر العربية .

وتضمنت وثيقة ” تأمين رعاية المسافر” عدد كبير من الاستثناءات يبلغ تقريبا 22 شرطا لاتشمهلم التغطية التأمينية بها

وتشمل الاستثناءات بوثيقة رعاية المسافر الأفعال أو التصرفات الناشئة عن كون المؤمن له في حالة أو فعل يشوبه الجنون أو العته أو فقد السيطرة على النفس بسبب مرض نفسي أو الانتحار.

الظواهر الطبيعية خارج نطاق تامين المسافرين

ووضعت الرقابة المالية فى نموذج وثيقة رعاية المسافرين عدم تغطية الاضرار الناتجة عن الظواهر الطبيعية الغير عادية مثل الفيضانات والزلازل أو الهزات الأرضية أو هبوط أو انهيار التربة والثوران البركاني والأعاصير وسقوط النيازك والشهب أو أي ظواهر جوية أو جيولوجية أخرى.

وتستثنى الوثيقة الإرهاب والتمرد والشغب والإضطرابات والعصيان المدني وكذا الإصابة أو المرض الذي يحدث نتيجة العمليات الحربية وقت الحرب أو حفظ الأمن وقت السلم.

ولايغطى نموذج الوثيقة الحروب سواء أعلنت أو لم تعلن /أو أي صراعات أو تدخلات دولية وكذلك الإشعاعات النووية وأية إصابة أو مرض يلحق بالشخص المؤمن له أثناء الاشتراك في المسابقات أو الرهانات أو التحديات أو في حالات الدفاع الشرعي.

ولم تتضمن وثيقة رعاية المسافر تغطية الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة عن هذا التأمين.

وتستثنى المشاركة الفعلية للمؤمن له في المسابقات والألعاب الرياضية والاختبارات والتدريب.

المتسابقون ممنوعون من تغطيات وثيقة السفر

ولا تغطى الوثيقة المشاركة الفعلية للمؤمن له في سباق السيارات والمباريات والصيد وركوب الخيل والملاكمة واستخدام المناطيد أو الباراشوتات أو الملاحة في المياه الدولية باستخدام وسيلة نقل غير مصرح لها كوسية نقل عام والغطس تحت الماء والدراجات النارية.

وكذلك استثناءات الإصابات أو الأمراض التي تحدث كنتيجة لممارسة الأنشطة الرياضية وكذا المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج واستخدام المؤمن له لوسائل نقل غير مرخص لها كوسيلة نقل عامة.

وتشتمل الوثيقة على عدد اخر من الاستثناءات من عدم تغطية أي مساعدات تم ترتيبها بمعرفة المؤمن له أو من ينوب عنه بدون الموافقة المسبقة من جانب شركة المساعدات الطبية باستثناء حالات الضرورة القصوى.

ولا تغطى الوثيقة الأمراض أو الحالات المرضية الناشئة عن التعاطي الإرادي للكحول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات أو الأدوية التي يتم تعاطيها بدون روشتة طبية.

وتعد الأجهزة التعويضية، والنظارات والعدسات اللاصقة وأجهزة السمع والأطراف الصناعية خارج نطاق التغطية

ولايتم تغطية رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بما في ذلك الخدمات والمستلزمات الطبية بوثيقة السفر وكذا حالات السفر غير الشرعية أو بالطرق غير الشرعية

تغطية الحجاج والمعتمرين مستثناة لوجود نوعيات اخرى من الوثائق لهم

ولاتغطى الوثيقة حالات البلدان التي صدر بها قرار من السلطات المختصة بحظر السفر إليها والمسافرين للحج والعمرة.

واخر استثناءات الوثيقة الحالات التي بدأت قبل سريان هذا التأمين، والسفر بنية تلقي العلاج،

والحالات التي لا يتم الموافقة على علاجها إذا كان المؤمن له خاضعاً لرعاية صحية أو علاج طبي خلال 12 شهر قبل السفر،

وكذلك التكاليف العلاجية في بلد الإقامة المعتادة للمؤمن له.