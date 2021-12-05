تعرف على استثمارات محمد صلاح في مصر

كشف قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن نيته في إقامة استثمارات تحمل اسمه “محمد صلاح”، أو “مو صلاح”، ويسعي من خلالها تعظيم المشروعات التابعة له في مصر خلال الفترة المقبلة .

وقال محمد صلاح في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي: “إن شاء الله هناك مشروعا سأقوم به في مصر قريبًا، صالة ألعاب رياضية جيم كبير أو أكثر، ومطعم للأكل الصحي، لأن هذا الأمر يمثلني، حيث أنني حريص على طريقة أكلي وجسدي، ولا أسعى أن يكون سبوبة، بالإضافة لإنشاء ملاعب وأشياء من هذا القبيل”.

وأكد صلاح أنه يحب الأكل الياباني، والسوشي يعد أكثر الوجبات التي يفضلها إضافة إلي الأكل الصحي بشكل عام، و لا يأكل البيتزا ودائمًا يفضل الأكل الصحي.

وأضاف صلاح أريد أن أبدأ مشروعي في مصر، هناك الكثير من المواهب التي تحتاج فقط للنصيحة، وأشخاص بحاجة لأن يضعها أحد على الطريق الصح، متابعًا: “اللعب في أوروبا خاصة مع الأجواء الباردة دي حاجة من عند ربنا وساعدتني كثيرًا، دائمًا أحب اللعب والجو برد هذا يساعدني أكثر، ولا أحب الأجواء الحارة”.

كان اللاعب المصري الدولي محمد صلاح أسس شركة Salah UK Commercial، في لندن وتقدر أصولها بنحو 9 ملايين جنيه إسترليني، و ذلك بعد نجاحه في انضمامه إلى فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي .

وتابع صلاح أن الشهرة جعلته أكثر هدوءًا، ويقابل الناس باستمرار والجميع يتعامل معه كأنه فرصة ولن يقابلوك مرة أخرى، وعلى قدر حماس الناس أكون هادئا وأقدر تلك الحالة، وصلت لمرحلة جعلتني صريح مع نفسي، أنا لا أريد إثبات أي أمر، هناك من يحاول إظهار للناس كل أمر جيد في حياتهم، بالنسبة لي لا أريد إثبات أي أمر لأحد”.

وقال صلاح أنه لا يفكر في تجربه شرب الخمور، وأنه شخص هادئ، متابعًا: “طول ما أنا بعيد عن الناس، الدنيا هادية وفي سلام، وبالطبع لدي أصدقاء في الوسط الفني، لكن أنا شخص هادئ أحب الجلوس في البيت بشكل كبير، وزوجتي متفهمة الوضع”.

ولفت صلاح إلي أن التأقلم هو أصعب الأشياء في الاحتراف، قائلًا: “المجتمع مختلف، في بداية احترافي ببازل، كان كل شيء مختلف، شخص لا يتحدث الإنجليزية مع ناس ليس لها علاقة ببعضها، يجب التأقلم سريعًا لتنجح”.

وأوضح صلاح معظم المحترفين المصريين، لم يستمروا فترة طويلة بسبب عدم قدرتهم على التأقلم، وتحدث معي أكثر من لاعب وقالوا لي الأمر صعب علينا، السفر والتأقلم ومحاولة التعلم، هذا أكثر أمر صعب على أي لاعب يريد الاحتراف”.