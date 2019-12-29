تعرف على اختصاصات أمين مراقبة تنفيذ ضوابط صفقة «أوبر – كريم»

عبارة عن شخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري معتمد من حماية المنافسة

حدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأحد مهام أمين المراقبة الذي سيتم تعيينه داخل شركة أوبر لخدمات النقل الذكي في أنه واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتم اعتمادهم من قبل الجهاز ويتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل أوبر وشركات خدمات النقل التشاركي فى مصر الأخرى.

تأتي تلك الخطوة ضمن الضوابط والاشتراطات التى اعلنها الجهاز اليوم الأحد لاتمام صفقة الاستحواذ على كريم خلال العام المقبل.

وسيكون أمين المراقبة المسئول عن إبلاغ جهاز حماية المنافسة المصري عن تنفيذ وامتثال الشركة لاشتراطات تنفيذ صفقة الاستحواذ على كريم.

يجب على أوبر تعيين أمين مراقبة بالاشتراك مع موردي خدمات النقل التشاركي المطلوبة من خلال تطبيق لتنفيذ المهام المحددة ويتم الانتهاء من إجراءات التعيين فى أقرب وقت ممكن بعد اعتماد الصفقة وإتمامها فى مصر .

ورفض الجهاز كل أمناء المراقبة المقترحين من الشركات وأى مورد آخر للخدمة يجب عليه تعيين أمين مراقبة خلال الأسبوعين اللاحقين للرفض.

وحدد حماية المنافسة معايير تعيين أمين المراقبة فى أن يكون مستقلا عن أوبر وأي مورد آخر للخدمة.

كما يجب أن يمتلك المؤهلات اللازمة للاضطلاع بمهامه على سبيل المثال يكون لديه خبرة كافية ذات صلة كمستشار محترف بما في ذلك كاستشاري أو مراجع حسابات أو اقتصادي.

وكذلك يجب ألا يكون لديه ولم يكتسب تعارضا فى المصالح.

ويجب أن يتقاضي الأجر بشكل مشترك وعلى قدم المساواة من الشركة وأى مورد خدمة آخر بطريقة لا تعيق الوفاء بمهامه.

ويجوز لجهاز حماية المنافسة بمبادرة منه أو بناءا على طلب من أمين المراقبة أو أوبر تقديم أى أوامر أو تعليمات إلى أمين المراقبة من أجل ضمان الامتثال للشروط والالتزامات المرتبطة بالقرار .

على أمين المراقبة أن يقترح على “أوبر” التدابير الضرورية لضمان امتثالها للشروط والالتزامات المفروضة عليها من الجهاز.

وإرسال تقرير للجهاز باللغة الإنجليزية ونسخة لأوبر فى الوقت ذاته إذ استنتج على أسس معقولة أنها فشلت فى الامتثال للالتزامات.

واجبات والتزامات أوبر تجاه أمين المراقبة :

تزود “أوبر” أمين المراقبة بكل ما يلزم من تعاون ومساعدة ومعلومات قد يطلبها أمين المراقبة بشكل معقول لأداء مهامه ، إلى جانب تعويضه وموظفيه ووكلائه مع ضمان الأ يكون الطرف المعوض مسئولا تجاه أوبر عن أى أضرار ناشئة عن أداء واجبات أمين المراقبة إلا إذا كانت هذهه الأضرار ناتجة عن التقصير المتعمد أو التهور أو الإهمال الجسيم أو سوء نية أمين المراقبة أو موظفيه أو وكلائه أو مستشاريهم .

كما يجب أن توافق “أوبر” على أحقية الجهاز فى الافصاح عن معلومات سرية مملوكة له مع أمين المراقبة .

حالات استبدال واستبعاد وإعادة تعيين أمين المراقبة :

فى حالة إعراض أمين المراقبة عن أداء مهامه وفق للالتزامات أو لأى سبب منطقي بما فى ذلك وجود أمين المراقبة فى تضارب مصالح.

يجوز لجهاز حماية المنافسة بعد سماع أمين المراقبة وأوبر وأى من مقدمي الخدمة أن يطلب منهم استبدال أمين المراقبة بالتضامن.