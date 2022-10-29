تعرف على إيرادات قناة السويس من يناير حتى أكتوبر 2022 (جراف)

أعلنت اليوم هيئة قناة السويس؛ زيادة إيراداتها الشهرية بنسبة 27% لتسجل 703.4 مليون دولار في أكتوبر من العام الحالي، مقارنة مع 553 مليونا خلال أكتوبر 2021.

وترصد “المال” في تقريرها التالي تطور إيرادات قناة السويس الدولاريه؛ خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها من بوابة معلومات مصر وهيئة قناة السويس.

ويتضح من بيانات بوابة معلومات مصر، تسجيل إيرادات قناة السويس 546 مليون دولار في يناير الماضي، بينما يرتفع العائد منها بنسبة 0.2% ليسجل 547 مليون دولار في فبراير 2022.

بينما يسجل مارس 2022 إيرادات لقناة السويس بقيمة 602 مليون دولار، بنسبة نمو 10% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه، ويسجل في أبريل الماضي 631 مليون دولار بزيادة تناقصية قدرها 4.8% مقارنة مع مارس الذي يسبقه.

وتستمر إيرادات قناة السويس في التزايد لتصل 654 مليون دولار في مايو 2022، وذلك مع استمرار في الزيادة المتناقصة بنسبة 3.6% مقارنة مع أبريل 2022، و بنمو 19.8% مقارنة مع يناير 2022.

كما يتضح من بيانات هيئة قناة السويس و بوابة معلومات مصر، زيادة إيرادات القناة بنسبة 1.1% حيث سجلت 661 مليون دولار في يونيو الماضي، بنسبة زيادة تناقصية مقارنة مع مايو من العام نفسه.

وقفزت إيرادات قناة السويس في يوليو 2022 لتسجل ثاني أعلى عائد خلال 2022 إذ سجلت 706 ملايين دولار بنسبة نمو 6.8% مقارنة مع يونيو الذي يسبقه، وذلك بفرق زيادة 5.7% بين الشهرين.

بينما سجلت قناة السويس أعلى عائد لها في أغسطس الماضي، مقارنة بالـ 10 شهور الأولى من عام 2022، حيث وصلت إلى 745 مليون دولار بنسبة نمو 5.5% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه، ونمو 36.4% مقارنة مع الشهر الأول من العام نفسه.

بينما نقصت إلى 683 مليون دولار في سبتمبر 2022 بانخفاض 8.3% مقارنة مع شهر أغسطس، ونقص 3.3% مقارنة مع يوليو الذي يسبقه.

كما أكدت البيانات التي رصدتها “المال” من خلال هيئة قناة السويس، رجوع ارتفاع إيرادات القناة لتحقق 703.4 مليون دولار، في أكتوبر الجاري، بنسبة نمو 3% مقارنة مع سبتمبر 2022.

ويتضح من ذلك أن شهر أكتوبر الحالي يسجل ثالث أعلى إيراد لعام 2022، بعد أغسطس و يوليو من العام نفسه بنسبة نمو تصل إلى 28.8% مقارنة مع يناير في بداية العام.