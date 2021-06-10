تعرف على إنجازات وزارة النقل في مشروعات الطرق والكباري خلال 7 سنوات

قالت وزارة النقل إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات في المشروع القومي للطرق بأطوال بلغت 5000 كم بتكلفة قدرت بـ127 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات السبع الماضية.

وأضافت أن من أهم هذه المشروعات تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه، وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة النقل أنه جار العمل حالياً فى مشروعات بإجمالى أطوال 1400 كم بتكلفة قدرت بـ38 مليار جنيه.

وذكرت أن أهم المشروعات هي تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية – إدفو – أسوان – توشكى بطول 344 كم بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، وتطوير وإزدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1.738 مليار جنيه، وازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1.35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه، وتطوير طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) بطول 80 كم وتكلفة 1.5 مليار جنيه، وتطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه.

محاور النيل

وبخصوص محاور النيل، أشارت وزارة النقل إلى أنه تم تنفيذ 11 محور (طلخا، بنها، الخطاطبة، تحيا مصر ” روض الفرج”، بنى مزار، طما، جرجا، عدلى منصور، سمالوط، قوص، كلابشة)، بتكلفة 14 مليار جنيه.

يذكر أن يتقدم العمل فى تنفيذ 11 محور آخر وهم (حلوان، ديروط، دراو، بديل خزان أسوان، الفشن، أبو تيج، وسط الدلتا، محور شمال الأقصر، شبراخيت، سمنود، منفلوط)، بتكلفة 20 مليار جنيه.

الكباري والأنفاق

وفيما يتعلق بالكباري والأنفاق، لفتت وزارة النقل إلى أنه تم تنفيذ 857 كوبرى ونفق بإجمالي تكلفة بلغ 120 مليار جنيه، ومن أهم الكباري التي تم تنفيذها (دكرنس، سندوب، اسنيت وكفر شكر وبشلا وطنامل وصهرجت على طريق بنها / المنصورة، المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف، قلما والشموت وطوخ طنبشا على طريق الإسكندرية الزراعي، تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم، 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة، 8 كبارى على محور الفريق العصار، 14 كوبرى على محور المحمودية).

وقالت الوزارة إن العمل جار في تنفيذ 143 كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة 20 مليار جنيه، ومن أهمها (15 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية، 15 كوبري مشاة وسيارات على الرياح البحيري، 7 كباري جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى، كوبرى أعلى مفيض توشكى، كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي (كم 21)، توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى اتجاه الإسكندرية)، والكباري العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق.

شبكة الطرق الرئيسية

وبخصوص شبكة الطرق الرئيسية، أوضحت وزارة النقل أنه تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال بلغ 5500 كم وبإجمالى تكلفة قدر بـ 15 مليار جنيه، مشيرة إلى أهم المشروعات التي انتهت منها وهي تطوير طريق المحلة / كفر الشيخ المزدوج بطول 32 كم وتكلفة 650 مليون جنيه، وتطوير وإزدواج طريق المنصورة مدخل كوبرى طلخا بطول 10 كم وتكلفة 90 مليون جنيه، وتطوير طريق بلقاس / الستاموني بتقنية إعادة التدوير بطول 25 كم وتكلفة 60 مليون جنيه، وتطوير طريق الكافوري / برج العرب / سيدي كرير بطول 28.5 كم وتكلفة 705 مليون جنيه، ورصف طريق سعال / كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه، رصف طريق دهب / نويبع (المرحلتين 1 و2) بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه.

ولفتت الوزارة إلى أن العمل جار فى تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم بتكلفة 27 مليار جنيه ومن أهمها تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بتكلفة 10.4 مليار جنيه، وإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي (المرحلة الأولي من بنها حتي ميت غمر) بطول 30 كم وتكلفة 4.3 مليار جنيه، وتطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتي كوبرى شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه، وإنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (المرحلة الأولي) بطول 10 كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 45 كم وتكلفة 161 مليون جنيه.

الطرق المحلية

وفيما يتعلق بالطرق المحلية، ذكرت وزارة النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على إطلاق المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وجار العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد 207 مشروعات بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعا.

يذكر أنه تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مع 3 محافظات (المنوفية والفيوم وأسيوط) لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ المشروعات.

وبخصوص محافظة المنوفية (المرحلة الثانية) يبلغ عدد المشروعات 78 بإجمالى تكلفة 153.4 مليون جنيه حيث تم نهو 20 مشروعا بتكلفة 40 مليون جنيه، فيما يبلغ عدد المشروعات في محافظة الفيوم (المرحلة الثانية) 47 بإجمالى تكلفة 216.98 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الأحياء في محافظة أسيوط 10 أحياء بإجمالى تكلفة 271.4 مليون جنيه.

استخدام المعدات الحديثة فى إعادة تدوير طبقات الأسفلت

وفيما يتعلق باستخدام المعدات الحديثة فى إعادة تدوير طبقات الأسفلت، قالت وزارة النقل إن الرئيس السيسي صدق على التوسع فى استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR) الصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أو الطرق المحلية داخل المحافظات، وفى إطار تنفيذ ذلك تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه.

وذكرت الوزارة أن أهم الطرق المنفذة بهذه التقنية هى مسافات متفرقة من طريق الضبعة / فوكة بطول إجمالي 25 كم، ورصف طريق (90) شبين الكوم / بركة السبع بمسافة 7 كم، ورصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة، ورفع كفاءة وتطوير المسافة من كفر الزيات إلي دفرة علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم.

ومن أهم الطرق الجاري تنفيذها بهذه التقنية هى ازدواج المرحلة الأولي من طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم، ورفع كفاءة الطريق القديم بطول 72 كم، ورفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلي بطول 13 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق قطور / كفر الشيخ بطول 11 كم مزدوج.

تطبيق منظومة النقل الذكي ITS

وبخصوص تطبيق منظومة النقل الذكي ITS، أشار وزارة النقل إلى البدء فى منظومة النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل وإستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصرى عالمي.

يشار إلى أنه تم اختيار 6 طرق بإجمالي أطوال 1079 كم كمرحلة أولى، لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كم، ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريق بطول 6274 كم.

ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي تم البدء بطريق شبرا – بنها الحر وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، كما وجه بإضافة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبري واعتباره أولوية أولى.