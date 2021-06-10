تعرف على إنجازات وزارة النقل في قطاع الأنفاق والجر الكهربي

أعلنت وزارة النقل افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو الأنفاق بطول 11.52 كم وعدد 10 محطات (هارون، الألف مسكن، نادى الشمس، هليوبوليس، النزهة، هشام بركات، عمر بن الخطاب، قباء، الهايكستب، عدلي منصور).

وأشارت الوزارة إلى تصنيع وتوريد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط الأول (حلوان – المرج)، لافتة إلى تصنيع وتوريد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثانى (شبرا الخيمة – المنيب)، ويضاف إلى ما سبق شراء 6 قطارات جديدة من شركة هيونداي روتم الكورية وجراران من شركة سوكوفير الفرنسية للخط الثاني لمترو الانفاق.

وبخصوص الخط الثالث لمترو الأنفاق، أضافت أنه توريد 10 قطارات مكيفة من إجمالى 32 قطار، وتوريد مكونات لعدد (2) قطار من إجمالى 11 قطار سيتم تجميعهم بشركة سيماف، ومخطط وصول اخر قطار فى يوليو 2023. ويضاف إلى ما سبق توريد قطاران من إجمالى 6 قطارات مكيفة للخط الثانى (شبرا – المنيب)، ومخطط وصول اخر قطار فى ديسمبر 2021.

وتجدر الإشارة إلى توريد وتركيب 850 بوابة للخطين الأول والثاني، فضلا عن 221 بوابة إضافية للخط الثاني، علاوة على تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو، ناهيك عن مشروع إزدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1.36 كم، وتطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية.

وأشارت وزارة النقل إلى إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) على مساحة حوالى 15 فدان، لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (20 قطار).

وذكرت الوزارة أن يتقدم العمل في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، بطول 103 كيلومتر وعدد 19 محطة.

كما يتم استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات – محور روض الفرج – جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة.

مشروع المونوريل

ولفتت وزارة النقل إلى تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كم وعدد 12 محطة، إضافة إلى عقود صيانة للمشروعين لمدة 30 سنة.

ومن ضمن المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الهرم – الجيزة – عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة) بطول 42 كم.

وتسعى وزارة النقل إلى تنفيذ المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور، ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة، وتهدف الوزارة إلى إقامة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – برج العرب – العلمين – مطروح) بطول 660 كم وعدد 20 محطة.