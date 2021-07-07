تعرف على إنجازات «صندوق تحيا مصر» خلال 7 سنوات (صور)

في مثل هذا اليوم، السابع من يوليو عام 2014 قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تبرعاً لـ«صندوق تحيا مصر»، وافيا بوعده بالتبرع بنصف راتبه والتنازل عن نصف ما يملك لصالح الدولة، ليدعم روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن في مرحلة حرجة كانت تمر بها البلاد، معلنا بداية ثورة تنمية شاملة ستشهدها مصر.

وتوالت المشاركات في صندوق تحيا مصر عبر رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، وقطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك القطاع المصرفي، وكذلك الهيئات القضائية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمواطنين تلبية لدعوة الرئيس السيسي، كما شاركت المرأة المصرية في دعم الصندوق منذ تأسيسه وفي مقدمتهن السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس.

ومنذ ذلك التاريخ عمل صندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة، عبر 6 محاور عمل هي الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية العمرانية، والتنمية الاقتصادية، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات، حتى تطور دوره ليصبح كيانا يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات هدفها دائما هو حياة كريمة للإنسان المصري.

وبهذه المناسبة أصدر صندوق تحيا مصر تقريرا يرصد من خلاله أبرز المشروعات والمبادرات التي نفذها خلال السبع سنوات الماضية، وشكلت ملامح هذا الصندوق حتى أصبح نشاطه عابرا للحدود.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن الصندوق يعد ترجمة لرؤية الرئيس السيسي في وجود أداة معاونة للدولة تحمل الأمل للمصريين، عبر حلول مرنة، للمشكلات التي تتصدى لها الدولة، بل والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين، ولعل مساهمة الرئيس في بداية تأسيس الصندوق كانت ولازالت لها بالغ الأثر في بث روح الثقة لدى كل المساهمين والمتبرعين في الصندوق وحسن إدارته للموارد المتاحة لديه.

الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أحدثت نقلة نوعية في خدمة الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف عبد الفتاح أن على مدار سبع سنوات باتت الشراكة الاستراتيجية التي يعقدها الصندوق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هي كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية، في توحيد جهود العمل المجتمعي من خلال الاتصال المباشر والدائم مع القطاع الخاص والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة حققت أقصى استفادة من الميزانيات المرصودة من هذه القطاعات لصالح المسئولية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.

صندوق تحيا مصر يحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية

وأشار إلى أن دور الصندوق تطور خلال السنوات السبعة الماضية، عبر خبرات متراكمة اكتسبها من تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المجالات، وهو ما أهله ليحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيري حسب ما جاء على لسان أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية في مصر، معقبا على توفير الصندوق لهذه القافلة.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن أنشطة الصندوق امتدت لتشمل نطاق محافظات الجمهورية كافة، في أقصى الحدود والمناطق النائية، بل وأصبحت عابرة للحدود بعد تنفيذ تكليف الرئيس، بالمشاركة في المبادرة المصرية لإغاثة وإعمار قطاع غزة.

الفترة القادمة ستشهد تطورا في حجم وطبيعة المشروعات المنفذة من خلال الصندوق

وذكر أن الفترة القادمة ستشهد تطورا في حجم وطبيعة المشروعات المنفذة من خلال الصندوق، سواء في مجال تطوير القرى من خلال مشروعات التنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح والتي تعد نموذجا للشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص، وكذلك تنفيذ عدد من مبادرات الرعاية الصحية التي من شأنها المشاركة الفاعلة في توجه الدولة لرعاية صحة المصريين، وكذلك تنفيذ مبادرة لدعم التعليم والتدريب بالجامعات المصرية، فضلا عن مبادرات التنمية الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز محطات عمل الصندوق خلال السبع سنوات الماضية.

رعاية صحة المصريين

لعب الصندوق دورا بارزا في دعم توجه الدولة لرعاية صحة المواطنين وذلك بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك قطر الوطني، واتحاد بنوك مصر بشكل عام.

وبخصوص مكافحة فيروس سي، وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مريض مجانا، فضلا عن استفادة مليون و200 ألف مواطن من خدمة الكشف المجاني عن الفيروس، وتوفير الكواشف الطبية المستخدمة في قوافل الكشف عن الفيروس، وأنشأ مركز تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، واعتبرت وزارة الصحة والسكان المركز هو الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.

وبالنسبة لحضانات الأطفال المبتسرين، أطلق الصندوق مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ووفّر الصندوق 500 حضانة بمشتملاتها من أجهزة تنفس وحضانات محمولة، حيث تضمنت المشتملات على وحدات إفاقة، وأجهزة قياس الصفراء، وضغط المجرى الهوائي، وضخ وسحب السوائل، وتستفيد من المبادرة مستشفيات: الزهراء الجامعي، مستشفى 6 أكتوبر، وأبو الريش، والدمرداش، مطروح العام، الأطفال التخصصي بمطروح، ومستشفى النساء بأسيوط، والواسطى المركزي، ببا المركزي، بلطيم المركزي، قلين المركزي، قها القليوبية.

وينفذ الصندوق مشروع تطوير وتجهيز وحدة رعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى أبو الريش بالتعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة نستله، بسعة 19 حضانة و100 جهاز مساعد لخدمة متوسط 700 طفل مبتسر سنويًا.

وبخصوص رعاية مرضى الفشل الكلوي، ينفذ الصندوق المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث وفّر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى تدبير 1000 كرسي مريض فشل كلوي بديلا عن الأسرّة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المبادرة بإجمالي 1159 ماكينة و400 كرسي مريض.

واستفادت من المرحلة الأولى والثانية 167 مستشفى في 22 محافظة، وجاري التحضير لتنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي 341 ماكينة و600 كرسي مريض.

المبادرة الرئاسية نور حياة

وفيما يتعلق بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ينفذ الصندوق المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، وشرع الصندوق في تنفيذ المبادرة في شهر فبراير من عام 2019 بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، فضلا عن تنفيذ القوافل الميدانية بالمدارس الابتدائية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ونظمت القوافل الميدانية للمبادرة في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

واستفاد من المبادرة مليون و200 ألف مواطن حتى الآن، وسلمت المبادرة 205 آلاف نظارة طبية للمرضى، وقانت بإجراء 22 ألف عملية مياه بيضاء وحقن، وصرف العلاج لـ 90 ألف مريض، وتجهيز 10 أقسام رمد متكاملة في 10 مستشفيات تخدم 18 محافظة تعمل بها المبادرة، وجاري تشغيل غرف عمليات بمستشفيات الزقازيق وأسوان ومطروح التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

وبالنسبة لقوافل الطبية الشاملة، توفر القوافل الخدمة الطبية لأهالي المناطق النائية والحدودية، وينفذ الصندوق القوافل بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري وعدد من منظمات المجتمع المدني، وتم تنظيم قوافل في سيوة، وأسوان، والشيخ زويد، ورفح، والعريش، ويشارك 49 طبيبا في القافلة الواحدة، وتوفر القافلة الكشف الطبي في تخصصات (باطنة، أطفال، عظام، رمد، أنف وأذن، نساء، جلدية، مخ وأعصاب، أسنان، وتحاليل طبية)، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج الموصي به.

علاج الضمور العضلي للأطفال

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة أمل في بكرة للمشاركة في المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الضمور العضلي من الأطفال، وخصص الصندوق حساب رقم 037037 – أمل في بكرة للمساهمة في توفير علاج وأدوات تشخيص الأمراض الوراثية النادرة ومنها الضمور العضلي للأطفال.

الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

تم تجهيز العرائس وتوفير الملابس والأمتعة، وأطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع. وتنظم المبادرة معارضا لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام مجانا، وتم توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 120 ألف مستفيد، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال وأدوات النظافة الشخصية، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج.

وأتيحت الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة مجانا، ونظمت معارض في المناطق الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.

وتتكامل المبادرة مع مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية خلال فصل الشتاء، وتم توفير 180 ألف بطانية خلال شتاء 2020-2021.

ويتضمن المحور الثاني من المبادرة توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية، حيث يتم مراعاة شروط يجب توافرها في الفتيات المستفيدات من المبادرة منها أن تكون الفتاة مصرية الجنسية، وألا يقل عمرها عن 18 عام، وعقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، والفتيات اليتيمات وذوي الاحتياجات الخاصة لهن الأولوية.

تحصل كل فتاة على التجهيزات التالية: ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان،خلاط، مروحة، مكواه، مرتبة اسفنجية، أدوات طهي، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل، بطاقة مشتريات بقيمة 500 جنية، واستفادت من المبادرة 2000 فتاة حتى الأن.

مواجهة ظاهرة الغارمات

يشارك الصندوق في المبادرة الرئاسية (سجون بلا غارمين) منذ عام 2015، حيث قام الصندوق بسداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه، وتم الإفراج عنهم، ويعمل الصندوق من خلال عضويته في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات على إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام إيصالات الأمانة الموقعة من الدائنين، وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولا إلى توحيد جهود العمل المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة.

الدعم الغذائي

أطلق الصندوق مبادرة بالهنا والشفا للمشاركة في توفير الدعم الغذائي الأسر الأولى بالرعاية، وينظم الصندوق في إطار عمل المبادرة قوافل دورية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها على مدار العام، وتوفّر القوافل الدواجن، واللحوم، والمواد الغذائية الجافة، والخضروات، والمعلبات، والفاكهة، ويستفيد من المبادرة نحو 8 ملايين مواطن على مدار العام، وتم الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي القادمة من المملكة العربية السعودية خلال أعوام 2017 و2018 و2019.

رعاية ذوي الهمم

شارك الصندوق في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم “عطاء” بمساهمة قدرها 180 مليون جنيه، وتخصص عوائده في توفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، والعلاج، وتوفير الأجهزة التعويضية، والتعليم، والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، والدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.

يشارك الصندوق في أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) لمواجهة ظاهرة الطلاق في مصر، وتتكامل أنشطة المشروع مع مبادرة دكان الفرحة، من خلال تأهيل الفتيات المستفيدات من المبادرة استعدادا للزواج بواسطة برنامج للتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية.

كما يشارك الصندوق في المبادرة الرئاسية للتنمية المجتمعية (وعي)، وتتضمن المبادرة برامج تأهيل لصحة الأم والطفل، والتربية، والنظافة، والمخدرات، وكيفية عمل مشروع ومحاولة الرفع من المستوى الاجتماعي، وفصول محو الأمية. وتدعم المبادرة الرائدات الاجتماعيات خاصة في الريف، ويدعم الصندوق مبادرة وعي بقيمة 50 مليون جنيه.

ظاهرة أطفال الشوارع

دعم صندوق تحيا مصر البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى (احنا معاك) ماليا بقيمة 114 مليون جنيه، وتم تطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والشرقية، وتم تخصيص 17 وحدة متنقلة مجهزة بأطقم طبية متخصصة لانتشال الأطفال من خطر الشارع، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى الأن أكثر من 27 ألف طفل، من بينهم 7382 طفلًا بلا مأوى، و20096 طفلًا عمالة الشارع، وتم دمج 578 طفلًا مع أسرهم من جديد، وإيداع 1710 أطفال في دور الرعاية الخاصة بالمبادرة. وتمت الاستعانة بفرق عمل مشروع احنا معاك لإنقاذ المشردين من كبار السن، وتم تقديم خدمات المشروع لنحو 7524 مسنا.

التنمية العمرانية

وبخصوص تطوير القرى الأكثر احتياجا، تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 10 ألاف منزل متهدم في 332 قرية، وتتضمن أعمال الإعمار: تأهيل مبني المنزل، وتبليط الارضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الاسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن امن.

يشار إلى أن أولوية الاستفادة لذوي القدرات الخاصة، والأرامل، والسيدات المعيلات، والأيتام.

وجاري إعمار 1874 منزلا إضافيا في 47 قرية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر، وتم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في 3 قرى بمركز طهطها بمحافظة سوهاج، وتضمنت مشروعات رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة وإقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية.

وتم إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث، وتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة، ودعم الخدمات التعليمية بتطوير 9 منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين، والتطوير الإنشائي لوحدة بيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والتطوير الإنشائي لثلاثة مراكز شباب، وتجهيز غرفة الحاسب الآلي، وتوفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية، والمشروعات تخدم 30 ألف مواطن سنويا، ووفر الصندوق 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع على 3 مراحل.

توفير سكن كريم لأهالي المناطق المهددة للحياة

شارك الصندوق بفعالية في تنفيذ رؤية الدولة في مواجهة ظاهرة العشوائيات وتوفير سكن كريم لسكانها، وساهم الصندوق في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، والمدينة وفرت سكنا كريما لنحو 80 ألف مواطن، وشارك الصندوق في فرش وتأثيث 9 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بالأسمرات وحي المحروسة وروضة السيدة زينب بقيمة 150 مليون جنيه.

وجاري حاليا تجهيز وفرش وحدات سكنية جديدة بقيمة 150 مليون جنيه، وفرش الوحدة السكنية يتضمن (غرفة نوم رئيسية، وغرفة أطفال، وغرفة معيشة، وثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وسخان، وشاشة ال سي دي).

أسهم الصندوق في بناء مدن بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، كنموذج لإحلال وتجديد المناطق غير المخططة، حيث قدم مشروع بشائر الخير مثالا مبهرًا للتطوير العمراني في منطقة غيط العنب دون نقل سكانها.

قام الصندوق بتدعيم مشروعات بشائر الخير 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 بأكثر من 2.3 مليار جنيه لتوفير سكن كريم لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة في محافظة الإسكندرية ضمن خطة الدولة في هذا الشأن.

تنمية نصر النوبة

شارك صندوق تحيا مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ مشروعات تنمية مركز نصر النوبة بأسوان وباقي مراكز المحافظة، حيث تضمنت خطة التنمية 14 مشروعا بمجالات التنمية العمرانية المختلفة (4 مشروعات في قطاع الإسكان، و3 مشروعات بقطاع الرعاية الصحية، ومشروعين لمياه الشرب، ومشروعين للصرف الصحي، ومشروعين للحماية المدنية، ومشروع للشباب والرياضة).

تستهدف خطة تنمية مراكز محافظة أسوان تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الخدمية بمحافظة أسوان لتخدم 225 ألف نسمة بتكلفة 320 مليون جنيه من الصندوق.

تم الانتهاء من 8 مشروعات وهي: مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة بطول 5.15 كم طولي، ومشروع استكمال مساكن الظهير الصحراوي بنصر النوبة بعدد 200 منزل ريفي، ومشروع مركز حضانات صندوق تحيا مصر بقرية النزل بعدد 15 حضانة، ومشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة بقوة 3 سيارات إطفاء، ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرا، ومشروع توصيل المرافق لإسكان 6 عمارات بجبل الزلط نموذج (أ) بعدد 144 وحدة سكنية، ومشروع استكمال وتشطيب 6 عمارات بجبل الزلط نموذج (ب) بعدد 144 وحدة سكنية، ومشروع المرافق الداخلية لإسكان الطويسة لعدد (432) وحدة سكنية.

جاري تنفيذ 6 مشروعات أخرى بمتوسط تنفيذ 90% بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، وكذا تطوير واستكمال مركز شباب نصر النوبة، علاوة على إنشاء محطة مياه عنيبة بسعة 5000 م3 ، وأيضاً توصيل المرافق العامة لعدد 9 قرى بمركز نصر النوبة، فضلاً عن مركز الغسيل الكلوي بمدينة أسوان .

منطقة العسال بشبرا

قام الصندوق بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد مساكن منطقة العسال بحي شبرا بتكلفة 91 مليون جنيه لإعادة تأهيل 123 منزلا متهدما بالإضافة إلى 48 محلا تجاريا. وتطوير شبكة الصرف الصحي وتنفيذ أعمال التنسيق الحضاري التي تضمنت بناء سوق لاستيعاب الباعة الجائلين في 41 محلا.

التنمية في أرض الفيروز

حرص الصندوق على مشاركة أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات في مثلث (العريش – رفح – الشيخ زويد)، حيث شارك الصندوق في تنفيذ مشروعات بقيمة 167 مليون جنيه حتى الآن، ومنها مشروع رفع كفاءة 10 مدارس (تعليم عام- ومعهد أزهري) بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، كما ساهم الصندوق في رفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش المركزي، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي وقسطرة قلب، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتأهيل 37 بئر مياه بالشيخ زويد ورفح. وتنظيم قوافل لمحافظة شمال سيناء، في مجال الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لأهالي بئر العبد، نخل، الحسنة، العريش، الشيخ زويد، ورفح.

تطوير سيدي عبد الرحمن

وقع صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر بروتوكول تعاون في سبتمبر الماضي، لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية. ويتضمن المخطط تطوير ورفع كفاءة مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية، واستحداث مبنى جديد للثانوي، ومشروع إنشاء مدرسة تحيا مصر الابتدائية (نموذج 29 فصل). ومشروع دعم شبكات البنية التحتية وتنفيذ شبكة تجميع مياه الأمطار وتتضمن تصميم شبكة لاستيعاب الأمطار الموسمية بطول 500 م، إضافة 10 مجموعات صرف (غرف تفتيش)، وتطهير الخزان الحالي سعة 1000 م3، واستخدام نظام التصريف الأرضي باستخدام القيسون بكل غرفة تفتيش مستحدثة.. ومشروع إنشاء وحدة طب الأسرة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة الطفل والشباب بالقرية، ومشروع إنشاء مدخل القرية الشرقي، ومشروع إنشاء مجمع خدمات تحيا مصر ويتضمن مركزا للخدمات الحكومية.

كما يتضمن المجمع مركزا لخدمة المجتمع ويوفر تنمية مهارات الطفل، وأنشطة الأطفال ذوي الهمم، ومركز تخاطب، ومركز علاج طبيعي، ومركز خدمات المرأة، ومركز دعم نفسي وتصالح أسري، وحضانة دامجة، وقاعة محو أمية، ومركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء.

ويضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل ملعب كرة قدم، وملعب ثلاثي، وحلبة ألعاب فردية، ومنطقة ألعاب زوجية، وحمام سباحة، وغرف تبديل ملابس، وحمامات، ومبنى إداري، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.

محور التنمية الاقتصادية

توفير حلول مرنة للقضاء على الظواهر الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديا إحدى المزايا الفريدة لصندوق تحيا مصر، حيث أولى الصندوق اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا، وتجسد هذا الاهتمام في برنامج “مستورة” لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج لكل امرأه مصرية من سن 21 إلى 60 عام، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، واستفادت من البرنامج 36 ألف امرأه حتى الآن، وتم تخصيص مشروعات لذوات القدرات الخاصة.

برنامج “مستورة” يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

على مستوى تمكين الشباب نجح الصندوق في توفير آلية مرنة لتمويل مشروعات النقل المبرد والعادي لنحو 1250 شابا، كما عمل الصندوق على خلق فرص عمل لنحو 1000 شاب من خلال مشروع توفير 1000 تاكسي للشباب في عشرة محافظات وذلك بتمويل 79 مليون جنيه.

يموّل الصندوق المبادرة الرئاسية لتنمية الحرف اليدوية (تتلف في حرير) من خلال دعم حرفة النول المصري المستخدم في صناعة السجاد اليدوي، والكليم، وكذلك الجبلان، وتوفر المبادرة 1000 نول للأسر التي تمتهن هذه الحرفة في خطوة لتنشيط هذه الصناعة.

يشارك الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين وتوفير مستلزمات الصيد وملابس الحماية لهم، وقام الصندوق برصد مبلغ 50 مليون جنيه لرعاية 42 ألف صياد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

مواجهة الكوارث والأزمات

بخصوص موجات الطقس، لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لمجابهة أزمة سيول 2020 التي تعرضت لها البلاد، فرصد الصندوق 100 مليون جنيه لمواجهة تداعيات هذه السيول، وإغاثة المتضررين من آثارها.

لم تكن المرة الأولى من نوعها، فقد أسهم الصندوق بنحو مليار جنيه لإغاثة المنكوبين من سيول عام 2016 في الإسكندرية والبحيرة ورأس غارب، وتطوير الصرف الزراعي بمحافظة البحيرة.

كورونا المستجد

في الموجة الأولى من جائحة كورونا، أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث شارك الصندوق في دعم الأطقم الطبية في 48 مستشفى عزل وحميات وصدر، ووفّر الصندوق 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و240 جهاز تنفس صناعي، و16 ألف بدل عزل واقية، ومليون كمامة جراحية، و60 ألف كمامة (N95، Kn95)، و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

ساهم الصندوق في تأسيس أول مستشفى ميداني لاستقبال حالات كورونا بجامعة عين شمس، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، ويساهم الصندوق في جهود توفير لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وتوفير المواد الغذائية الجافة والدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لنحو 8 ملايين مواطن خلال الجائحة، والمساهمة في توفير منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 مليون جنيه.

مبادرة إعمار غزة

ساهم الصندوق في جهود الدولة لرعاية الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بتجهيز 3 قوافل إغاثة عاجلة من خلال المساهمات والتبرعات العينية التي قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية مشاركة منها في المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التي أطلقها الرئيس.

تضمنت القوافل أكثر من 3500 طن من المواد الغذائية والدواجن والمراتب والسجاد والأغطية، والمطهرات، والكمامات الطبية، وكذلك الملابس والأدوية، فضلا عن مواد البناء. وقام الصندوق بتخصيص حساب 037037 – إعادة إعمار غزة لتلقى المساهمات في المبادرة المصرية في هذا الإطار.

محور دعم التعليم والتدريب

وفّر الصندوق ثلاثة معامل مهارات في كليات الطب بجامعات عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، بتكلفة قدرها 23.5 مليون جنيه، ضمن مبادرة بالعلم نستطيع.

ويتم تدريب الطلاب في مرحلة البكالوريوس وما بعد التخرج من خلال أنظمة محاكاة لحالات طبية صعبة يتعامل معها المتدرب من خلال تقنيات تكنولوجية على أعلى مستوى، هدفها تقليل الأخطاء الطبية واحترام آدمية المريض.

ولمواكبة كافة المستجدات العلمية والتكنولوجية، واصل صندوق تحيا مصر دعم العملية التعليمية بفتح حساب فرعي باسم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بكافة البنوك المصرية الى جانب رصد الصندوق مبلغ 410 ملايين جنيه لاستكمال احتياجات الجامعة.

قام الصندوق بمشاركة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج المعلمون أولا على مستوى 27 محافظة بتمويل 60 مليون جنيه لتدريب عشرة الاف معلم لتحقيق اقصى استفادة من العلم والمعرفة.