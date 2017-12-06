تعرف على إسرائيلية تحيي حفلات موسيقية بسيناء

عادل عبدالجوادكشفت عازفة إسرائيلية للموسيقى تدعى "ديانا" عن تواجدها بسيناء منذ 4 سنوات بعد إعلان عن إقامة حفل في مدينة "دهب" السياحية بسيناء، فتواصلت "ديانا" مع المنظمين للحفل، وطلبت أن تكون بين العازفين في الحفل.ونقل موقع "هامكور" الإسرائيلي عن "ديانا" قولها "وافق المنظمون على طلبي للتقدم فسافر

عادل عبدالجواد

كشفت عازفة إسرائيلية للموسيقى تدعى “ديانا” عن تواجدها بسيناء منذ 4 سنوات بعد إعلان عن إقامة حفل في مدينة “دهب” السياحية بسيناء، فتواصلت “ديانا” مع المنظمين للحفل، وطلبت أن تكون بين العازفين في الحفل.

ونقل موقع “هامكور” الإسرائيلي عن “ديانا” قولها “وافق المنظمون على طلبي للتقدم فسافرت إلى سيناء وشاركت في الحفلة، حيث كنت الإسرائيلية الوحيدة هناك، وقالت “لا أخشى السفر إلى سيناء، في كل مرة أكون في سيناء يدهشني جمال الطبيعة والنور الساطع الذي يداوي نفسي”.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن “ديانا” تقوم بالسفر إلى سيناء من أجل إحياء حفلات ترانس صاخبة في سيناء التي تستقطب الإسرائيليين على مدار السنة رغم الأجواء الأمنية المتوترة بها، على حد قولها.

وقالت الإسرائيلية “ديانا”: “عزف الموسيقى لجمهور من الشرق الأوسط، والتجول بين شبان وشابات من دول عربية أمر مذهل بالنسبة لي، لا توجد عندي فرصة أخرى للقائهم غير سيناء، فليس بمقدوري لقائهم في لبنان مثلا”.

مشيرة إلى أن هذه السنة الرابعة التي تسافر فيها إلى سيناء، وتحيي حفلات فيها، وفي آخر حفلة أحيتها، شارك مصريون ولبنانيون وأردنيون وسعوديون حسبما ذكرت.