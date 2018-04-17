تعرف على إرشادات حماية المستهلك عند اقتناء سيارة مستعملة

أحمد شوقييفكر العديد من العملاء في اللجوء إلى السيارات المستعملة كبديل عن السيارات الزيرو نتيجة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.وفي هذا الصدد يقدم جهاز حماية المستهلك عدة إرشادات عامة عند شراء هذه النوعية من السيارات أهمها:· التأكد جيدًا من مستندات ملكية السيا

أحمد شوقي

يفكر العديد من العملاء في اللجوء إلى السيارات المستعملة كبديل عن السيارات الزيرو نتيجة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

وفي هذا الصدد يقدم جهاز حماية المستهلك عدة إرشادات عامة عند شراء هذه النوعية من السيارات أهمها:

· التأكد جيدًا من مستندات ملكية السيارة، وهذا يشمل التأكد من رخصة السيارة وتاريخ انتهائها.

· الاستعانة بمركز صيانة إن أمكن لتقيم السيارة برفعها وتقديم تقرير فني عن حالتها.

· إن لم تتمكن من الاستعانة بمركز صيانة؛ فيجب عليك التأكد مما يلي:

1. فحص جسم السيارة (الصاج) للتأكد من عدم وجود مصادمات وإن وجد يجب تقدير أثرها بشكل صحيح على كفاءة عمل السيارة مع فحص دهان السيارة الخارجي.

2. تحديد وفحص الأجزء التي تم تغييرها بالسيارة للتأكد من جودتها وقيامها بعملها بالشكل المطلوب.

3. الاطلاع على عداد الكيلو مترات الموجود داخل لوحة العدادات للتأكد من عمله بطريقة سليمة وتحديد عدد الكيلو مترت التي تم قطعها بالسيارة لتحديد مدى كفاءة عملها.

4. فحص أداء محرك السيارةعند تشغيله للتأكد من انتظام الحركة وعدم وجود خلل به.

5. إذا كنت السيارة تحتوي على تكييف هواء فيجب تجربته للتأكد من كفاءته.

6. فحص البطارية.

7. فحص الإطارات.

8. فحص كشافات الإضاءة الأمامية والخلفية.

9. يجب تجربة قيادة السيارة لبيان مدى كفاءة نظام التعليق أو ما يطلق عليه العفشة والمساعدين وبيان مدى سهولة نقل الحركة عن طريق الفتيس وأيضًا مدى قوة المحرك في التسارع.