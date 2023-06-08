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تعرف على إرشادات السفر لمن سيؤدي فريضة الحج

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تعرف على إرشادات السفر لمن سيؤدي فريضة الحج
المال - خاص

المال - خاص

12:46 ص, الخميس, 8 يونيو 23

أصدرت شركة مصر للطيران ، إرشادات السفر لمن سيؤدي فريضة الحج هذا العام.

وقالت إنه حرصاً علي راحة السادة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

  • في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.
  • فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.
  • يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.
  • يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).
  • يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.
  • ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة..
جريدة المال
المال - خاص

المال - خاص

12:46 ص, الخميس, 8 يونيو 23