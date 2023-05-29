تعرف على إرشادات «التعليم» بشأن ورقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

وجه الدكتور رضا حجازي؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

وبناء على توجيهات حجازي، أتاحت الوزارة فيديو توضيحيًا خاصًا بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة، على الموقع الرسمي للوزارة.

ويتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًا مبسطًا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، كما يتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًا عن إرشادات ملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي الفيديو التوضيحي: