تعرف على إجراءات «سياحة الإسكندرية» عقب قرار فتح الشواطئ

مسافة بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وتوزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ

قوبل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة فتح الشواطئ، عقب إغلاق دام لقرابة العام بسبب جائحة كورونا، بحماس من قبل مواطني الثغر الذين طالما طالبوا بفتح شواطئ المدينة خلال الموسم الصيفي المنقضي ، وكذلك مطالباتهم المُلحة فبيل بدء الموسم الحالي.

وأوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات علي مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد.

وأضاف “رشاد” أن الاستعدادات شملت إلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ.

وضمت الإجراءات التأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وفي إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفىى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين.

وتابع محافظ الإسكندرية استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء.. مؤكدا علي ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.