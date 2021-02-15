طاقة

تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل

تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل
عمر سالم 8:33 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 8:33 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من مليون طلب لتركيب عدادات كودية لصالح المباني المخالفة أو غير المخالفة، خاصة على ترخيص بناء ، ومن المقرر أن تقوم شركات التوزيع في تركيب عداد الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي لكل مشترك الفترة المقبلة.

وتنشر “المال” الإجراءات التى يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشات السكنية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار ، وفيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة:

1- تقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصي 500 جنيه عن المنشأة)

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية تهبط الخميس قبيل صدور تقرير أوبك

3-تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد المرفق بدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشاَت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرا ، أنه تم تلقي حتى أول فبراير حوالى مليون و 70 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العداد الكودي لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.450 مليون وحدة.

اقرأ أيضا  وزير البترول يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس ومسئولي «ميركيوريا العالمية»
وزير الكهرباء محمد شاكر

وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتستقبل المنصة أيضاً عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

اقرأ أيضا  الكهرباء تخطط لإنشاء خط نقل بجهد 66 كيلو فولت بسيناء

وأضافت أنه ينبغى على أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمة الممارسة لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودي لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«طاقة عربية» تعلن بدء توصيل الغاز لـ 14 ألف منزل بالوادي الجديد

عمر سالم 2:56 م, الأحد, 14 فبراير 21

فنلندا تعلن رغبتها الاستثمار فى مصر بمجال الطاقة

عمر سالم 2:33 م, الأحد, 14 فبراير 21

وزير البترول يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس ومسئولي «ميركيوريا العالمية»

نسمة بيومي 1:47 م, الأحد, 14 فبراير 21

«البترول» تخطط لاستثمار 2.8 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعى

نسمة بيومي 9:29 ص, السبت, 13 فبراير 21

شركة «ABB» تبتكر حلولا رقمية لتوفير وقود سفن الشحن

عمر سالم 11:38 ص, الجمعة, 12 فبراير 21

تعرف علي الخطوات في حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء

عمر سالم 11:00 ص, الجمعة, 12 فبراير 21