تعرف على إجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار «كورونا» (فيديو)

منها تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس والطيران حتى 31 مارس

أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من الإجراءات التى تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى تمكن من إصابة 203 آلاف ، و567 حالة فى جميع دول العالم، ووفاة 8160 شخصا ، وفقًا للبيانات الواردة بتقرير worldometers.

الرئيس السيسى يعلق الدراسة فى الجامعات والمدارس

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى غلق المدارس والجامعات ، السبت الماضى، ولمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس.

وتأتى الخطوة ضمن جهود الدولة والحكومة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

أجرت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة للتأكد من وقف جميع المراكز التعليمية والدروس الخصوصية لتفعيل القرار.

وتهدف الحملات للحد من عمليات الاختلاط لمنع تفشى فيروس «كورونا» ، والتأكد من الالتزام بقرار وقف الدراسة.

ويمثل الطلاب فى كل من المدارس والجامعات 25% من إجمالى عدد الشعب المصرى.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، الثلاثاء الماضى، إنها أغلقت 6415 مركزًا ومكانًا للأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية.

فصل بمدرسة حكومية

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق كل الأنشطة الرياضية والثقافية للسيطرة على الفيروس.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع الفيروس.

وزارة الأوقاف تحظر المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية فى بيان لها ، الأحد الماضى، حظر مساجدها.

وقالت إنها ستقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط، بما لا يتعدى عن 15 دقيقة وقت الخطبة .

ودعت الوزارة قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، بالإضافة إلى قصر الدعوة للأفراح على العائلات.

تعليق الطيران حتى 31 مارس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، الإثنين الماضى، تعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل، وحتى 31 مارس.

وأشار مدبولى إلى أن الإجراء يأتى كخطوة استباقية لمنع تفشى «كورونا» فى البلاد ، والوقاية من المرض.

تخفيض عدد العاملين بالدولة

أصدر مدبولى ، فى 16 مارس 2020، قرار قرار تخفيض عدد العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية.

ويقدر عدد حالات إصابات كورونا فى مصر بـ 196 حالة، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم، الأربعاء، عن وزارة الصحة والسكان.