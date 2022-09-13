تعرف على إجراءات الحصول على كابينة في شاطىء ستانلي السياحي

كثيراً ما يتساءل مواطنو الثغر عن كيفية الحصول على كابينة بشاطىء ستانلي السياحي ، خاصة وأن المعروف لدى الكثير أن الجهات الرسمية والمؤسسات هي المنوط بها التأجير على الأغلب، ولكن أوضحت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف عن كيفية الحصول على كابينة لدى أي مواطن، في ظل تكرار الأسئلة الموجهة للإدارة على صفحتها الرسمية بأحد مواقع التواصل الإجتماعي عن خطوات الحصول عليها.



وفي هذا التقرير تستعرض “المال” خطوات الحصول على كابينة بشاطىء ستانلي وذلك بالتزامن مع المزايدة العلنية المُقرر إجراؤها خلال أيام.

كبائن ستانلي

أولا: دخول المزايدة وشراء كراسة الشروط (قيمتها 299 جنيه) وذلك من خلال إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية و سداد التأمين المؤقت 5000 جنيه وتقديم المستندات المطلوبة والموضحة بكراسه الشروط.

ثانيا: سعر الكابينة يتم تحديده بناء علي الوصول لأعلى سعر فى المزايدة.

ثالثاً: سداد التأمين النهائي وهو عبارة عن نسبة 10% من القيمة الإجمالية لإيجار الكابينة لمدة ثلاث سنوات، وذلك عن طريق تحويل التأمين المؤقت الى تأمين نهائي أو إستكماله فى حالة ماكان التأمين النهائي أكبر من 5000 جنيه قيمة التأمين المؤقت.

رابعاً : سداد قيمة إيجار السنة الأولى مضاف عليه مبلغ 1200 جنيه مصروفات الخدمات استهلاك الكهرباء والمياه.

خامساً: يتم تسليم الكابينه وإستخراج الكارنيهات للدخول.

وإشترطت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف أن تكون مدة ايجار الكابينة 3 سنوات، ولا يجوز تأجير الكابينة من الباطن لشخص آخر، بالإضافة إلى منع المبيت في الكابينة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف أن سعر الكابينة يتم تحديده بعد المزايدة العلنية لأعلى سعر، وهو مقترح مقدم من المتزايد، وعليه يتم تحديد السعر ويختلف من شخص إلى آخر .

وكانت قد نشرت “المال” منذ أيام قيام الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية بطرح عدد 30 كابينة من كبائن ستانلي بنطاق حي شرق ،في مزايدة علنية عامة بجلسة الـ 26 من سبتمبر الجاري للإنتفاع بها لمدة 3 سنوات.